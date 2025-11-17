Ολοκληρώθηκε η πορεία για το Πολυτεχνείο - Δεκάδες προσαγωγές και συλλήψεις - «Αστακός» το Κέντρο

Ολοκληρώθηκε η μαζική ειρηνική πορεία για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στην οποία, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία της ΕΛΑΣ, συμμετείχαν πάνω από 15.000 άνθρωποι.

Λίγο μετά τις 13:00 έκλεισαν οι πύλες του Ιδρύματος στην οδό Πατησίων προκειμένου να ξεκινήσει η διαδήλωση η οποία κατέληξε εν τέλει έξω από την αμερικανική πρεσβεία.

Το κύριο μέρος της πορείας ξεκίνησε λίγο μετά τις 16:00 με τα μπλοκ των φοιτητών να προωθούνται από την οδό Σταδίου. Στην κεφαλή του συλλαλητηρίου βρέθηκε για ακόμη μια χρονιά ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων - Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 ενώ το ακολούθησαν τα μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων αλλά και των κομμάτων.

Eurokinissi

Eurokinissi

Λίγο μετά τις 17:30, η κεφαλή της πορείας, με νεανικό παλμό, αλλά οργανωμένα και συντεταγμένα τα μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων, με επίκαιρα της επετείου συνθήματα, πέρασε από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και συνέχισε την διαδρομή προς την πρεσβεία των ΗΠΑ. Το μπλοκ του ΚΚΕ, που είχε σημείο προσυγκέντρωσης στην Ομόνοια, ξεκίνησε σε απόσταση απ' την κεφαλή της πορείας.

Λίγο πριν τις 19:00, η κεφαλή της πορείας έφτασε στην αμερικάνικη πρεσβεία ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας περνώντας μπροστά από το Χίλτον όπου είχαν παραταχθεί μέλη των ΜΑΤ. Από εκεί, οι διαδηλωτές αποχώρησαν ειρηνικά μέσω των γύρω δρόμων πέριξ της πλατείας Μαβίλη και προχώρησαν προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Καθ' όλη τη διάρκεια του, το συλλαλητήριο ήταν ειρηνικό αφού δεν σημειώθηκαν εντάσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές ούτε επιθέσεις κατά της αστυνομίας.

Φωτογραφία Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Φωτογραφία Γιάννης Κέμμος / flash.gr

Προπορεύτηκε η σημαία

Νωρίτερα, το μπλοκ της ΠΑΣΠ, που μεταφέρει την αιματοβαμμένη σημαία, κάτω από τη διακριτική επιτήρηση διμοιρίας αστυνομικών δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια, ξεκίνησε την πορεία λίγο μετά τις 14:30 διαμέσου της οδού Ακαδημίας προς το κέντρο της Αθήνας.

Το μπλοκ της σημαίας έκανε μια σύντομη στάση στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και συνέχισε την πορεία της προς την πρεσβεία των ΗΠΑ. Μπροστά από τη Λέσχη Αξιωματικών συμμετέχοντες στο μπλοκ έστρωσαν κόκκινα γαρύφαλλα μπροστά από τη διέλευση της σημαίας.

Φτάνοντας στην πρεσβεία, οι διαδηλωτές φώναξαν επίκαιρα της επετείου συνθήματα και μετά ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του Πολυτεχνείου έψαλλαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Στη συνέχεια, κάλυψαν εκ νέου τη σημαία και αποχώρησαν.



Eurokinissi

Από νωρίς το πρωί της 17ης Νοεμβρίου, έξω από τον χώρο του Πολυτεχνείου ήταν συγκεντρωμένος αρκετός κόσμος, ενώ κάποια στιγμή υπήρξε μικροένταση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του πρύτανη. Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, έχουν πραγματοποιηθεί 43 προσαγωγές ατόμων από προελέγχους στο κέντρο της Αθήνας, ενώ 11 από αυτές έχουν μετατραπεί σε σύλληψη. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην κατοχή ενός εκ των συλληφθέντων βρέθηκε ένα σφυρί και μικρή ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης.

Intime

Intime

Οι επετειακές κινητοποιήσεις είναι σε εξέλιξη υπό το ακούραστο βλέμμα drone, ενώ υπάρχουν καλέσματα για τη μεγάλη πορεία που είθισται να πραγματοποιείται και να καταλήγει στην αμερικανική πρεσβεία.



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/ITlQdOntX6 — Flash.gr (@flashgrofficial) November 17, 2025

Καταγγελία ΠΑΣΟΚ: Προσήγαγαν τον γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου

Την προσαγωγή του γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο του Πολυτεχνείου, καταγγέλλει το ΠΑΣΟΚ με ανακοίνωσή του.

Όπως αναφέρει συγκεκριμένα, η Χαριλάου Τρικούπη:

«Απίστευτο και όμως αληθινό. Εν έτει 2025 η Ελληνική Αστυνομία προσήγαγε προληπτικά τον Γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου ενώ μετέφερε καρέκλες, χωρίς να υπάρχει καμία ύποπτη συμπεριφορά. Ποιος έχει δώσει εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές;

Eurokinissi

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, άνοιξαν σταθμοί του Μετρό

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή λόγω των εκδηλώσεων μνήμης για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Παράλληλα άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο, Ευαγγελισμός και Ομόνοια ενώ παραμένει κλειστός ο σταθμός Μέγαρο Μουσικής.