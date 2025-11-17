Με χιλιάδες διαδηλωτές η πορεία για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου - 13 συλλήψεις, 48 προσαγωγές

Περίπου 23.000 φοιτητές, εργαζόμενοι, μαθητές, μέλη κομμάτων και οργανώσεων, εκπρόσωποι, συλλόγων, φορέων και συλλογικοτήτων έλαβαν μέρος φέτος στην ειρηνική πορεία για την 52η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου στο κέντρο της Αθήνας, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ.

Ο κύριος κορμός αποτελούνταν από φοιτητικά μπλοκ, συλλογικότητες αλλά και πολιτικά κόμματα που από τις 16:00 συγκεντρώθηκαν επί της οδού Σταδίου ώστε να καταλήξουν έξω από την αμερικανική πρεσβεία.

Στην κεφαλή του συλλαλητηρίου προπορεύθηκε για ακόμη μια χρονιά ο Σύνδεσμος Φυλακισθέντων - Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974, τους συλλόγους φοιτητών του ΕΜΠ και του ΕΚΠΑ.

Λίγο μετά τις 17:30, η κεφαλή της πορείας, με νεανικό παλμό, αλλά οργανωμένα και συντεταγμένα τα μπλοκ των φοιτητικών συλλόγων, με επίκαιρα της επετείου συνθήματα, πέρασε από το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και συνέχισε την διαδρομή προς την πρεσβεία των ΗΠΑ. Το μπλοκ του ΚΚΕ, που είχε σημείο προσυγκέντρωσης στην Ομόνοια, ξεκίνησε σε απόσταση απ' την κεφαλή της πορείας.

Λίγο πριν τις 19:00, η κεφαλή της πορείας έφτασε στην αμερικάνικη πρεσβεία ανεβαίνοντας τη λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας περνώντας μπροστά από το Χίλτον όπου είχαν παραταχθεί μέλη των ΜΑΤ. Από εκεί, οι διαδηλωτές αποχώρησαν ειρηνικά μέσω των γύρω δρόμων πέριξ της πλατείας Μαβίλη και προχώρησαν προς τη λεωφόρο Αλεξάνδρας.

Καθ' όλη τη διάρκεια του, το συλλαλητήριο ήταν ειρηνικό αφού δεν σημειώθηκαν εντάσεις ανάμεσα στους διαδηλωτές ούτε επιθέσεις κατά της αστυνομίας.

Η διοργάνωση της πορείας έκλεισε λίγο μετά τις 19.30 με την πυκνή και μαζική συγκέντρωση του ΚΚΕ, στην κεφαλή της οποίας της βρισκόταν ο ΓΓ του Κόμματος, Δημήτρης Κουτσούμπας. Το ΚΚΕ άπλωσε ένα μακρύ πανό με συνθήματα στο κράσπεδο του δρόμου μπροστά από την πρεσβεία.

13 συλλήψεις και 35 προσαγωγές

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο των προβλεπόμενων ελέγχων, οι αστυνομικές δυνάμεις προέβησαν σε 48 προσαγωγές πριν και κατά τη διάρκεια της πορείας, εκ των οποίων 13 άτομα συνελήφθησαν για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και εξαρτησιογόνων ουσιών. Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν μεταξύ άλλων μικροποσότητες ναρκωτικών ενώ ένας μετέφερε ένα σφυρί.

Ωστόσο, μεταξύ των προσαχθέντων ήταν και ο γραμματέας της ΠΑΣΠ Παντείου. Σε ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ κατήγγειλε τη δράση της αστυνομίας. Όπως αναφέρει συγκεκριμένα, η Χαριλάου Τρικούπη:

«Απίστευτο και όμως αληθινό. Εν έτει 2025 η Ελληνική Αστυνομία προσήγαγε προληπτικά τον Γραμματέα της ΠΑΣΠ Παντείου ενώ μετέφερε καρέκλες, χωρίς να υπάρχει καμία ύποπτη συμπεριφορά. Ποιος έχει δώσει εντολές για τυφλές προληπτικές προσαγωγές;

Προπορεύτηκε η σημαία

Νωρίτερα, το μπλοκ της ΠΑΣΠ, που μεταφέρει την αιματοβαμμένη σημαία, κάτω από τη διακριτική επιτήρηση διμοιρίας αστυνομικών δυνάμεων καθ' όλη τη διάρκεια, ξεκίνησε την πορεία λίγο μετά τις 14:30 διαμέσου της οδού Ακαδημίας προς το κέντρο της Αθήνας.

Το μπλοκ της σημαίας έκανε μια σύντομη στάση στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη και συνέχισε την πορεία της προς την πρεσβεία των ΗΠΑ. Μπροστά από τη Λέσχη Αξιωματικών συμμετέχοντες στο μπλοκ έστρωσαν κόκκινα γαρύφαλλα μπροστά από τη διέλευση της σημαίας.

Φτάνοντας στην πρεσβεία, οι διαδηλωτές φώναξαν επίκαιρα της επετείου συνθήματα και μετά ενός λεπτού σιγή για τα θύματα του Πολυτεχνείου έψαλλαν τον ελληνικό εθνικό ύμνο. Στη συνέχεια, κάλυψαν εκ νέου τη σημαία και αποχώρησαν.



Γονείς και παιδιά άφησαν ένα λουλούδι στο Πολυτεχνείο

Από νωρίς το πρωί της 17ης Νοεμβρίου, με σύμμαχο τον καλό καιρό, οικογένειες με παιδιά, εκπρόσωποι κομμάτων, φορέων και συλλόγων προσήλθαν στο ιστορικό κτιριακό συγκρότημα του Πολυτεχνείου στην Πατησίων, για να αποτίσουν φόρο τιμής στους φοιτητές που εξεγέρθηκαν τον Νοέμβριο του 1973. Κάποια στιγμή προκλήθηκε μικροένταση κατά τη διάρκεια της ομιλίας του Πρύτανη.

«Όπως κάθε χρόνο τέτοια ημέρα, τιμούμε τη μαχόμενη νεολαία του Νοέμβρη 1973. Η καρδιά όλων των Ελλήνων είναι εδώ στον χώρο του Πολυτεχνείου. Είναι η ημέρα που αναλογιζόμαστε το δικό μας χρέος να διαφυλάξουμε τα αγαθά της Ελευθερίας και της Δημοκρατίας», σημείωσε ο αντιπρύτανης Έρευνας, Καινοτομίας και Εξωστρέφειας του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, Εμμανουήλ Βαρβαρίγος.

«Η εξέγερση των φοιτητών είναι καταγεγραμμένη στη συνείδηση του λαού μας σαν σύμβολο αγώνα για την ελευθερία, αγώνα ενάντια στον φασισμό και αμφισβήτησης της εξάρτησης της χώρας από τα ξένα συμφέροντα», τόνισε ο πρόεδρος του Συνδέσμου Φυλακισθέντων και Εξορισθέντων Αντιστασιακών 1967-1974 (ΣΦΕΑ), Βαγγέλης Γκιουγκής και υπογράμμισε ότι στον ΣΦΕΑ νιώθουν «υπερηφάνεια για τον αγώνα της νεολαίας σε αυτόν εδώ τον χώρο».

Το πρωί κατέθεσαν στεφάνι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας και ο πρόεδρος της Βουλής, Νικήτας Κακλαμάνης.

Η συγκίνηση όσων έζησαν τα γεγονότα, αλλά και ο ενθουσιασμός των νέων και των μικρών παιδιών -υπό τους ήχους τραγουδιών που «σφράγισαν» την εξέγερση των φοιτητών, την πτώση της Χούντας και τη Μεταπολίτευση- συνθέτουν το σκηνικό στο προαύλιο του Πολυτεχνείου.

Οι επετειακές κινητοποιήσεις είναι σε εξέλιξη υπό το ακούραστο βλέμμα drone, ενώ υπάρχουν καλέσματα για τη μεγάλη πορεία που είθισται να πραγματοποιείται και να καταλήγει στην αμερικανική πρεσβεία.



Βίντεο: Γιάννης Κέμμος pic.twitter.com/ITlQdOntX6 — Flash.gr (@flashgrofficial) November 17, 2025

Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία, άνοιξαν σταθμοί του Μετρό

Κανονικά διεξάγεται η κυκλοφορία των οχημάτων στο κέντρο της Αθήνας καθώς, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση από την ΕΛΑΣ, άρθηκαν οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που είχαν τεθεί σε εφαρμογή λόγω των εκδηλώσεων μνήμης για την 52η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Παράλληλα άνοιξαν οι σταθμοί του μετρό Σύνταγμα, Πανεπιστήμιο, Ευαγγελισμός, Ομόνοια και Μέγαρο Μουσικής.