Στο Σαν Ντιέγκο των ΗΠΑ ο Δένδιας - Επισκέφτηκε το Κέντρο Πληροφοριακού Πολέμου Ειρηνικού

Το Κέντρο Πληροφοριακού Πολέμου Ειρηνικού του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ στο Σαν Ντιέγκο επισκέφτηκε ο Νίκος Δένδιας, όπως έγινε γνωστό την Τρίτη (18/11).

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας ενημερώθηκε σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις στα μη επανδρωμένα αυτόνομα συστήματα που επιχειρούν πάνω και κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Όπως σημειώνει σε ανάρτησή του, «οι παρουσιάσεις ήταν εξαιρετικές και η ανταλλαγή απόψεων εμπεριστατωμένη. Η συνεργασία αυτή και η ανταλλαγή τεχνογνωσίας είναι απαραίτητη, καθώς μέσω της «Ατζέντας 2030» συνεχίζουμε να αναπτύσσουμε και να ενισχύουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες του Πολεμικού μας Ναυτικού και να διασφαλίζουμε ότι οι Ένοπλες Δυνάμεις μας παραμένουν πλήρως προετοιμασμένες για να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές προκλήσεις».

Το Κέντρο Πληφοριακού Πολέμου Ειρηνικού

Το Κέντρο Πληφοριακού Πολέμου Ειρηνικού είναι ευρέως γνωστό σε διεθνές επίπεδο για την ειδίκευσή του στην κατασκευή Μη Επανδρωμένων Εναέριων και Θαλάσσιων Οχημάτων, στην ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων, στον Κυβερνοπόλεμο, καθώς και στις ασφαλείς επικοινωνίες για πλοία, υποβρύχια, Μη Επανδρωμένα Οχήματα και επίγειες δυνάμεις.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στις ΗΠΑ, ο Νίκος Δένδιας θα μεταβεί σήμερα στον Σαν Φρανσίσκο όπου θα επισκεφθεί το Stanford Platform Lab, το Eρευνητικό Eργαστήριο του Πανεπιστημίου Στάνφορντ (Stanford) στο Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών και θα συνομιλήσει με Καθηγητές και μέλη του ερευνητικού προσωπικού.

Το Εργαστήριο εστιάζει μεταξύ άλλων στην ανάπτυξη υποδομών μεγάλης κλίμακας και αρχιτεκτονικών εφαρμογών για νέες πλατφόρμες λογισμικού, όπως και στην αυτοματοποίηση των υπολογιστικών πλατφορμών.