Η Ελλάδα έψαχνε νεκρούς πιλότους και οι Τούρκοι έκαναν υπερπτήσεις

Σήκωσαν «μπαϊράκι» στην Άγκυρα για μία ανάρτηση ρουτίνας της Πολεμικής Αεροπορίας από τις δραστηριότητες της, και η αλήθεια είναι πως αμέσως έκανα ένα δύο τηλέφωνα να μάθω τι γίνεται.

«Μην τσιμπάς» μου είπαν, «να περιμένεις κι άλλα στο μέλλον». Και στο ερώτημα «γιατί;», η απάντηση ήταν του στυλ πως όσο η δική μας Αεροπορία κάνει τεχνολογικά άλματα και η δική τους παραμένει στάσιμη, τόσο η ενόχλησή τους θα μεγαλώνει.

Το δυστύχημα με το τουρκικό C-130 συγκλόνισε και τους δικούς μας αεροπόρους. Και αυτό μπορώ να το διαβεβαιώσω. Η τουρκική αντίδραση όμως τους εκνεύρισε. Και τους εκνεύρισε γιατί έχουν κοντή μνήμη στην αντίπερα όχθη του Αιγαίου. Και αν εδώ ταιριάζει μια πρόταση είναι «κοίτα ποιοι μιλάνε».

Ποιοι; Αυτοί που την ημέρα που εμείς ψάχναμε νεκρούς πιλότους, έκαναν υπερπτήσεις στο Αιγαίο. Όταν το Phantom του Τσιτλακίδη και του Τουρούτσικα κατέπεφτε ανοικτά της Ανδραβίδας, αυτοί πετούσαν προκλητικά πάνω από την Παναγιά και τις Οινούσσες.

Και αν μη τι άλλο, την ευαισθησία και την ανθρωπιά τους σε τέτοια ζητήματα οι έλληνες πιλότοι, η Πολεμική Αεροπορία και οι Ένοπλες Δυνάμεις την έχουν πολλάκις αποδείξει στο παρελθόν και δεν χρειάζονται υποδείξεις.