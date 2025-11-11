Μετρό: Από Τρίτη τρεις σταθμοί της Γραμμής 2 θα κλείνουν νωρίτερα - Πώς θα εξυπηρετείται το κοινό

Σε ισχύ τίθενται από σήμερα Τρίτη 11 Νοεμβρίου οι έκτακτες ρυθμίσεις στη γραμμή 2 του Μετρό και οι οποίες θα διαρκέσουν έως τις 12 Δεκεμβρίου. Βάσει των αλλαγών, τρεις σταθμοί (Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη) θα κλείνουν από τις 21:40 -δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο- τις ημέρες Κυριακή έως Πέμπτη.

Πώς θα εξυπηρετείται το κοινό

Για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού στο τμήμα Άγιος Δημήτριος – Συγγρού Φιξ, δρομολογείται από τον ΟΑΣΑ η προσωρινή, κυκλική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος», που θα εξυπηρετεί τους κλειστούς σταθμούς Μετρό Νέο Κόσμο, Αγ. Ιωάννη και Δάφνη.

Η αντικατάσταση των σιδηροτροχιών αποτελεί ένα μεγάλο έργο συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου, με προϋπολογισμό 7,3 εκατ. ευρώ, και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Το έργο αφορά κυρίως τις παλαιότερες σήραγγες των Γραμμών 2 και 3 («Σεπόλια – Δάφνη» και «Μοναστηράκι – Εθνική Άμυνα») και υλοποιείται ώστε να διατηρηθεί η υψηλή ασφάλεια και αξιοπιστία του Μετρό.

Πότε θα αναχωρούν οι τελευταίοι συρμοί

Παράλληλα με τις εργασίες αντικατάστασης των σιδηροτροχιών, θα πραγματοποιηθούν και εργασίες εγκατάστασης υποδομών 5G, ώστε να ολοκληρωθούν δύο σημαντικά έργα ταυτόχρονα, χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν: