Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από σήμερα στην Ποσειδώνος μέχρι το τέλος Νοεμβρίου

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις ισχύουν από σήμερα, Πέμπτη (13/11) στη λεωφόρο Ποσειδώνος που ενδέχεται να δημιουργήσει αρκετά προβλήματα στην κίνηση.

Συγκεκριμένα, λόγω των εργασιών η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες λωρίδες.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Αστυνομίας:

Λόγω εκτέλεσης εργασιών, θα πραγματοποιηθεί προσωρινή και τμηματική διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη Λεωφόρου Ποσειδώνος, στο ύψος της οδού Διαδόχου Παύλου, ρεύμα κυκλοφορίας προς Σούνιο, περιοχής Δήμων Ελληνικού – Αργυρούπολης και Γλυφάδας, κατά το χρονικό διάστημα από 13-11-2025 έως 30-11-2025, καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Κατά την ανωτέρω διακοπή, η κυκλοφορία των οχημάτων θα πραγματοποιείται από τις εναπομένουσες λωρίδες κυκλοφορίας.

Παρακαλούνται οι οδηγοί των οχημάτων να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί κατά την διέλευσή τους από τα σημεία των εργασιών και να ακολουθούν την υπάρχουσα οδική σήμανση.