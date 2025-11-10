Αλλαγές στη γραμμή 2 του Μετρό: Αυτοί οι σταθμοί θα κλείνουν νωρίτερα έως τις 12 Δεκεμβρίου

Προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 2 του Μετρό λόγω εργασιών αντικατάστασης σιδηροτροχιών που πραγματοποιεί η ΣΤΑ.ΣΥ. στο τμήμα «Δάφνη – Νέος Κόσμος» τίθενται σε εφαρμογή από αύριο Τρίτη 11 Νοεμβρίου.

Συγκεκριμένα σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΣΤΑ.ΣΥ., από Κυριακή έως Πέμπτη, οι σταθμοί Νέος Κόσμος, Άγιος Ιωάννης και Δάφνη θα κλείνουν στις 21:40, δηλαδή δυόμισι ώρες νωρίτερα από το συνηθισμένο. Το μέτρο αυτό θα ισχύει μόνο τις βραδινές ώρες, ώστε να εκτελούνται με ασφάλεια οι απαραίτητες τεχνικές εργασίες. Οι προσωρινές αλλαγές στη λειτουργία της Γραμμής 2 του Μετρό, θα ξεκινήσουν την Τρίτη 11 Νοεμβρίου και θα διαρκέσουν έως την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου.

Κατά τη διάρκεια αυτών των ωρών, η κυκλοφορία των συρμών θα γίνεται κανονικά μόνο στα τμήματα «Ανθούπολη – Συγγρού Φιξ» και «Άγιος Δημήτριος – Ελληνικό». Για την εξυπηρέτηση των επιβατών στο ενδιάμεσο τμήμα, δηλαδή ανάμεσα σε Συγγρού Φιξ και Άγιο Δημήτριο, θα λειτουργεί ειδική λεωφορειακή γραμμή Χ13 «Φιξ – Αγ. Δημήτριος».



Η λεωφορειακή γραμμή Χ13 θα είναι κυκλική, θα σταματά στους σταθμούς που θα παραμένουν κλειστοί και θα ξεκινά από τον σταθμό «Συγγρού Φιξ», στην λεωφόρο Συγγρού, δίπλα στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.

Η αντικατάσταση των σιδηροτροχιών αποτελεί ένα μεγάλο έργο συντήρησης και αναβάθμισης του δικτύου, με προϋπολογισμό 7,3 εκατ. ευρώ, και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2026. Το έργο αφορά κυρίως τις παλαιότερες σήραγγες των Γραμμών 2 και 3 («Σεπόλια – Δάφνη» και «Μοναστηράκι – Εθνική Άμυνα») και υλοποιείται ώστε να διατηρηθεί η υψηλή ασφάλεια και αξιοπιστία του Μετρό.



Παράλληλα με τις εργασίες αντικατάστασης των σιδηροτροχιών, θα πραγματοποιηθούν και εργασίες εγκατάστασης υποδομών 5G, ώστε να ολοκληρωθούν δύο σημαντικά έργα ταυτόχρονα, χωρίς να υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις.

Αναλυτικά, οι τελευταίοι συρμοί, πριν το κλείσιμο των 3 σταθμών, θα αναχωρούν: