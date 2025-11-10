Επιπλέον μαθήματα και εκπαιδευτικοί από σήμερα στο Ψηφιακό Φροντιστήριο

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο, από σήμερα, Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025, ενισχύεται στη σύγχρονη ψηφιακή υποστήριξη (Live) του, με τέσσερα μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, με περισσότερες ώρες διδασκαλίας ανά μήνα καθώς και με 10 επιπλέον εκπαιδευτικούς. Ταυτόχρονα, εμπλουτίζεται η ασύγχρονη υποστήριξή του με τρία καινούργια μαθήματα Ειδικής Αγωγής.

Πιο αναλυτικά, από σήμερα 10/11/2025, το Ψηφιακό Φροντιστήριο θα ενισχυθεί:

Με τέσσερα μαθήματα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης στα 45 πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα ΓΕΛ, ΕΠΑΛ και ειδικών μαθημάτων όπως:

Ναυτικό Δίκαιο ΕΠΑΛ

Ψηφιακά Συστήματα ΕΠΑΛ

Οικοδομική ΕΠΑΛ

Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων ΕΠΑΛ

Με νέες ασκήσεις, επαναλήψεις και βίντεο υψηλής ποιότητας στην πλατφόρμα ασύγχρονης υποστήριξης (lms.digitalschool.gov.gr)

Με 85 πλέον έμπειρους εκπαιδευτικούς, από 75 πέρυσι, οι οποίοι συνδυάζουν σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες e-learning

Με 477 ώρες διδασκαλίας ανά μήνα

Με διεύρυνση της προσβασιμότητας για μαθητές με ειδικές ανάγκες, εξασφαλίζοντας υλικό και υποστήριξη προσαρμοσμένα στις απαιτήσεις τους με 3 καινούρια μαθήματα Ειδικής Αγωγής:

Νέα Ελληνικά Ε.Α.Ε.

Αρχές Οικονομικής Θεωρίας Ε.Α.Ε.

Μαθηματικά Ε.Α.Ε.

Η πρωτοβουλία, εντάσσεται στον ευρύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της εκπαίδευσης και συνεχίζει να προσφέρει δωρεάν, ισότιμη και υψηλής ποιότητας υποστήριξη σε όλους τους μαθητές αλλά και απόφοιτους Λυκείου – όπου κι αν βρίσκονται – για την προετοιμασία τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις, τονίζεται στην ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας.

Ζαχαράκη: Δωρεάν, ισότιμη και υψηλή ποιότητα υποστήριξη στους μαθητές

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη τόνισε ότι από σήμερα, το Ψηφιακό Φροντιστήριο περνά σε μία νέα, πιο δυναμική φάση. Σημείωσε ότι «αγκαλιάζεται» από τα παιδιά, κι αυτό αποδεικνύει ότι «ήρθε για να μείνει». Πρόσθεσε πως γι' αυτό και συνεχίζουμε να το στηρίζουμε με ακόμη περισσότερους έμπειρους εκπαιδευτικούς και πλουσιότερο υλικό και κατέληξε στη δήλωσή της ότι «στόχος μας είναι κανένα παιδί να μη μείνει πίσω, αλλά να έχει δωρεάν και ισότιμη πρόσβαση στην γνώση και την δημιουργική μάθηση, ώστε να μπορεί να εκπληρώσει με αυτοπεποίθηση τα όνειρά του».

Το Ψηφιακό Φροντιστήριο αποτελεί μια σύγχρονη ψηφιακή πλατφόρμα για μαθητές και μαθήτριες. Διαθέτει σε μορφή video σειρά από γνωστικά αντικείμενα και απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου. Στοχεύει στη δημιουργία κοινότητας μάθησης, όπου μαθητές και καθηγητές συνεργάζονται, ανταλλάσσουν ιδέες και ενισχύουν τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Αξίζει να σημειωθεί ότι από τις 22/09/2025, οπότε άρχισε τη λειτουργία του, το παρακολουθήσαν 35.000 χρήστες από την Ελλάδα, την Κύπρο και το εξωτερικό.

Για περισσότερες πληροφορίες και το αναλυτικό πρόγραμμα μαθημάτων, οι ενδιαφερόμενοι θα ενημερωθούν από τις σχολικές μονάδες τους καθώς και από τις ακόλουθες ιστοσελίδες:

- streaming.digitalschool.gov.gr (ζωντανά μαθήματα)

- lms.digitalschool.gov.gr (ασύγχρονο υλικό και επαναλήψεις).