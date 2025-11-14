Έρχονται αλλαγές στις Πανελλήνιες Εξετάσεις - Ανακοινώσεις σε δύο εβδομάδες

Στο πλαίσιο του συνεδρίου «Greece Talks 2025 - The Intelligence Age: Travel, Culture & Connection», ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τόνισε την ανάγκη για εκσυγχρονισμό της ελληνικής παιδείας και για πολιτικές που θα δώσουν ρεαλιστική προοπτική στη νέα γενιά.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισήμανε ότι το σχολείο πρέπει να κινητοποιεί την περιέργεια των μαθητών, να προσφέρει εμπειρίες και να μη μετατρέπεται αποκλειστικά σε «εργοστάσιο παραγωγής» για τις πανελλαδικές εξετάσεις. Παράλληλα, ανέφερε ότι η κυβέρνηση ετοιμάζει σύντομα μια σειρά επιλογών για το Λύκειο, ενώ για τις πανελλαδικές υπογράμμισε ότι πρόκειται για έναν αδιάβλητο και αξιοκρατικό θεσμό, στον οποίο απαιτείται διάλογος με την κοινωνία πριν από οποιαδήποτε αλλαγή.

Όταν έχεις ένα εθνικό σύστημα παιδείας έχεις βασικές παραμέτρους και μία υποχρέωση να εκσυγχρονίζεις το περιεχόμενο της παρεχόμενης εκπαίδευσης και να το κάνεις πιο ενδιαφέρον, είπε σε άλλο σημείο της συζήτησης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Προσέθεσε ότι πάνω από όλα το σχολείο πρέπει να προσφέρει εμπειρίες και αποκάλυψε πως η υπουργός Παιδείας θα παρουσιάσει σε δύο εβδομάδες μία σειρά επιλογών για το πώς το Λύκειο δεν θα μετατρέπεται σε ένα εργοστάσιο παραγωγής των Πανελληνίων Εξετάσεων.

«Δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι να πούμε τι θα κάνουμε με τις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι σαφές ότι αυτός είναι ένας αδιάβλητος και αξιοκρατικός θεσμός. Μη σπεύσουμε να πετάξουμε στον Καιάδα και να απορρίψουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις, χρειάζεται διάλογος με την κοινωνία για να γίνουν αυτές οι αλλαγές», τόνισε.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης τα προβλήματα που δημιουργεί η κατάχρηση των social media στην ψυχική υγεία των παιδιών και τον τρόπο που επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία. Παράλληλα, επισήμανε τη σημασία της αυθεντικής επικοινωνίας με τη νέα γενιά και της χρήσης ψηφιακών εργαλείων, όπως οι διαδραστικοί πίνακες, που έχουν ήδη εφαρμοστεί σε αρκετά σχολεία.

Μίλησε για την ανάγκη ενός συστήματος παιδείας που θα συνδυάζει αξιοκρατία, τεχνογνωσία και ψηφιακό μετασχηματισμό, ενισχύοντας την προσαρμοστικότητα των μαθητών και την ουσιαστική μάθηση.

«Η νέα γενιά δεν ενημερώνεται από την τηλεόραση. Ο τρόπος με τον οποίο είμαστε εξαρτημένοι από το τηλέφωνο μας μάς εμποδίζει να σκεφτούμε να γράψουμε και να διαφωνήσουμε, είναι κάτι που επηρεάζει και τη διδακτική διαδικασία» είπε ο πρωθυπουργός στη συζήτησή του με τον Γιάννη Μπέζο, στο πλαίσιο του συνεδρίου.

«Για μένα το Tik tok ήταν μία πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία. Πολλοί μου έλεγαν πως από κοντά είσαι πολύ διαφορετικός, οι νέοι αναζητούν την αυθεντικότητα και αυτό μου το προσέφερε το Tik tok. Μου έδωσε την ευκαιρία να επικοινωνήσω με τη νέα γενιά. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάω σε ένα σχολείο και να ρωτήσω ποιο είναι το αγαπημένο μου φαγητό και να μη μου απαντήσουν τα ντολμαδάκια. Ποιος όμως ελέγχει τον αλγόριθμο του Tik tok; Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα για τη Δημοκρατία μας. Ναι δεν μπορούμε να πούμε πως θα επικοινωνήσουμε με τη νέα γενιά, εάν δεν αντιληφθούμε με ποιο τρόπο επικοινωνεί η νέα γενιά. Από την άλλη, υποκατάστατο για την προσωπική επαφή δεν έχω βρει ακόμα. Υπάρχουν πραγματικά προβλήματα από την κατάχρηση των social media, που άπτονται της ψυχικής υγείας των παιδιών και είναι κάτι, που θα απαιτήσει και κυβερνητική παρέμβαση» ανέφερε ο πρωθυπουργός.