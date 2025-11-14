LIVE: H σύγκρουση Μητσοτάκη - Ανδρουλάκη στη Βουλή για την ακρίβεια

Κυριάκος Μητσοτάκης και Νίκος Ανδρουλάκης συγκρούονται στη Βουλή στο πλαίσιο της Ώρας του Πρωθυπουργού με αφορμή ερώτηση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ για την ακρίβεια και το δημόσιο χρέος.

«Η βαρύτητα της επιστολής που στείλατε στην πρόεδρο της Κομισιόν για την ενέργεια είναι αντίστοιχης βαρύτητας με τις «επιστολές του Ιησού» που μοιράζει ο Βελόπουλος» είπε στην ομιλία του ο κ. Ανδρουλάκης σχολιάζοντας σκωπτικά τη συμφωνία της κυβέρνησης με τα Σούπερ Μάρκετ για μείωση τιμών σε προϊόντα μεταξύ των οποίων, όπως είπε, «είναι και οι καβουροδαγκάνες που τρώνε μια φορά την εβδομάδα οι πολίτες...».

«Παντού στην Ευρώπη οι τιμές αυξήθηκαν περίπου 40% στα τρόφιμα, τα πήγαμε καλύτερα στην ενέργεια, τα πήγαμε χειρότερα στα ενοίκια» είπε ο κ. Μητσοτάκης στην πρωτολογία του λέγοντας πως «είναι μύθος ότι η Ελλάδα έχει το ακριβότερο ρεύμα στην ηλεκτρική ενέργεια».

«Γνωρίζω το άγχος γονέων να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για τα παιδιά τους. Την κούραση όσων δουλεύουν 2 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα, την αβεβαιότητα νέων ζευγαριών που θέλουν να αποκτήσουν το δικό τους σπίτι. Κορυφαία προτεραιότητα η άμυνα απέναντι στην ακρίβεια αλλά για να συμβεί αυτό πρέπει να εδράζεται σε πραγματικά δεδομένα και να μένει μακριά από fake news» είπε ο κ. Μητσοτάκης και πρόσθεσε:

«Εσείς βαφτίζεται το κρέας, ψάρι εγώ δεν θα βαφτίσω το ψάρι, κρέας, η καλύτερη απάντηση στην ακρίβεια είναι η μόνιμη αύξηση των εισοδημάτων».

«Το πρόβλημα των ενοικίων είναι το μεγαλύτερο που αντιμετωπίζουμε σήμερα, αυξήθηκαν οι τιμές των ακινήτων και αυξήθηκαν και τα ενοίκια, θα επιστρέψουμε ένα ολόκληρη ενοίκιο πίσω τις 30 Νοεμβρίου» είπε ο κ. Μητσοτάκης και επανέλαβε ότι μπορεί να μειωθεί και άλλο ο φόρος στα ενοίκια εάν υπάρξει μεγαλύτερη φορολογική συμμόρφωση των δηλωθέντων ποσών.