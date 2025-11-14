Μητσοτάκης καλεί βουλευτές

Στο Μέγαρο Μαξίμου δεν άρεσε καθόλου η εικόνα, που εξέπεμψε η γαλάζια Κοινοβουλευτική Ομάδα με αφορμή την υπόθεση των ΕΛΤΑ.

Το γαλάζιο «αντάρτικο», που φανέρωσε βαθιές ρωγμές, αλλά και ψυχολογική απόσταση σημαντικής μερίδας των γαλάζιων βουλευτών με το κυβερνητικό κέντρο δεν πέρασε απαρατήρητο από τον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Ο πρωθυπουργός σχεδιάζει με την επιστροφή του από τη Σιγκαπούρη – μεταβαίνει στη χώρα της Νοτιοανατολικής Ασίας στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδος – να εγκαινιάσει ένα νέο κύκλο συναντήσεων με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Ανώτερος κυβερνητικός αξιωματούχος παρατηρεί ότι η συγκυρία προσφέρεται για εκ νέου σφυρηλάτηση των εσωτερικών δεσμών στο κυβερνών κόμμα: η ψήφιση των σημαντικών φοροελαφρύνσεων για 4 εκατομμύρια φορολογουμένους εγκρίθηκε πριν από μία εβδομάδα από τη Βουλή, την ώρα, που εξελίξεις, όπως τα ενεργειακά mega deals των τελευταίων ημερών επιφυλάσσουν θετικές ειδήσεις τόσο στο γεωπολιτικό, όσο και στο οικονομικό επίπεδο.

Μάλιστα και σύμφωνα με πληροφορίες του flash.gr το format, που έχει προκριθεί είναι ο κ. Μητσοτάκης να συναντά τους βουλευτές ανά ομάδες και πιο συγκεκριμένα ανά κοινοβουλευτική επιτροπή καθ όσον η κυβέρνηση θα οδεύει προς τη ψήφιση του προυπολογισμού.