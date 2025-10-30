Πανελλήνιες υπό κατάργηση: Τι μελετά η κυβέρνηση για την εισαγωγή στα πανεπιστήμια

Ο γρίφος του αδιάβλητου συστήματος εισαγωγής στα ΑΕΙ, με στόχο τη διατήρηση του κύρους της διαδικασίας, απασχολεί έντονα το κυβερνητικό επιτελείο, καθώς προωθείται η μετάβαση στο Εθνικό Απολυτήριο και η κατάργηση των πανελλήνιων εξετάσεων με τη σημερινή τους μορφή. Δεδομένη θεωρείται η κατάργηση της Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (ΕΒΕ).

Ο εθνικός διάλογος για την αλλαγή του τρόπου εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση αναμένεται να ξεκινήσει περί τα μέσα Νοεμβρίου, με στόχο την ευρύτερη πολιτική και κοινωνική συναίνεση.

Για τις αλλαγές στις πανελλαδικές μίλησε στο Action 24 ο υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου και είπε ότι είναι υπό συζήτηση η κατάργηση των εξετάσεων με αντικατάστασή τους από το Εθνικό Απολυτήριο.

Στόχος είναι να διατηρηθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας, καθώς οι πανελλαδικές θεωρούνται ο πιο αδιάβλητος θεσμός στην Ελλάδα. Επίσης, σκοπός του υπουργείου Παιδείας είναι να δοθεί στο Λύκειο και κυρίως στην Γ’ Τάξη η πραγματική αξία της γνώσης και να μην αποτελεί απλώς ένα διεκπεραιωτικό βήμα προς τις πανελλήνιες εξετάσεις, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να αναπτύξουν άλλες δεξιότητες

«Θα έχουμε εξετάσεις και στις τρεις τάξεις του Λυκείου μέσα από τράπεζα θεμάτων κλιμακούμενης δυσκολίας. Θα προσμετρηθούν και άλλου τύπου δεξιότητες, όπως ξένες γλώσσες και Πληροφορική. Στην Γ’ Λυκείου και πάλι θα υπάρχουν κάποιου είδους εξετάσεις αλλά δεν θα είναι όπως τώρα με την τρίωρη εξέταση τεσσάρων μαθημάτων» είπε ο Νίκος Παπαϊωάννου.

Τα παιδιά πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία αξιολόγησης

Το άνοιγμα της συζήτησης για την κατάργηση ή την αναμόρφωση των πανελληνίων προανήγγειλε η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, μιλώντας σε εκπομπή της ΕΡΤ (Press Talk, 27/10), όπου παρουσίασε τους βασικούς άξονες της κυβερνητικής πρότασης, ενώ ο υφυπουργός Νίκος Παπαϊωάννου επιβεβαίωσε τους στόχους των αλλαγών.

Οι βασικοί άξονες του προσχεδίου για το Εθνικό Απολυτήριο

Στόχος του Υπουργείου είναι να διατηρηθεί το αδιάβλητο της διαδικασίας –ένα χαρακτηριστικό για το οποίο φημίζονται οι Πανελλαδικές– ενώ παράλληλα να δοθεί στο Λύκειο και ιδιαίτερα στην Γ’ Τάξη, η πραγματική του αξία.

Το σχέδιο της Υπουργού Παιδείας προβλέπει την κατάργηση της ελάχιστης βάσης εισαγωγής (ΕΒΕ), ενός μέτρου που είχε θεσπιστεί από την πρώην υπουργό Νίκη Κεραμέως. Ο τελικός βαθμός του Εθνικού Απολυτηρίου, που θα αποτελεί το κριτήριο εισαγωγής στα ΑΕΙ, θα προκύπτει από τις επιδόσεις και των τριών τάξεων του Λυκείου. Επίσης, θα διενεργούνται εξετάσεις και στις τρεις τάξεις του Λυκείου, μέσα από Τράπεζα Θεμάτων κλιμακούμενης/διαβαθμισμένης δυσκολίας.

Α' και Β' Λυκείου: Το 100% των θεμάτων των προαγωγικών εξετάσεων θα επιλέγεται με κλήρωση από την Τράπεζα Θεμάτων, η οποία θα οργανωθεί από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ). Όλα τα θέματα της Τράπεζας θα είναι εκ των προτέρων διαθέσιμα.

Γ' Λυκείου: Θα υπάρχουν εξετάσεις, αλλά όχι με τη σημερινή μορφή της τρίωρης εξέτασης τεσσάρων μαθημάτων.

Στον τελικό βαθμό θα προσμετρώνται και άλλου τύπου δεξιότητες, όπως οι ξένες γλώσσες και η Πληροφορική.

Βαθμολόγηση και αδιάβλητο

Η βαθμολόγηση των ενδοσχολικών γραπτών θα γίνεται από τους ίδιους τους διδάσκοντες του μαθήματος. Όλα τα γραπτά θα ψηφιοποιούνται και θα αποθηκεύονται σε αποθετήριο. Θα οργανωθεί εξωτερικό σώμα έμπειρων βαθμολογητών που θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους στα ψηφιοποιημένα γραπτά, με στόχο τη διατήρηση του αδιάβλητου της διαδικασίας.

Χρονοδιάγραμμα

Όπως δήλωσε η υπουργός Παιδείας, η εφαρμογή του νέου συστήματος εισαγωγής θα απαιτήσει την κυκλοφορία νέων σχολικών βιβλίων (πολλαπλό βιβλίο). Τα νέα βιβλία αναμένεται να είναι στα σχολεία (Δημοτικό, Γυμνάσιο και Α' Λυκείου) τον Σεπτέμβριο του 2027.