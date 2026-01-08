Σοφία Ζαχαράκη: Έρχονται ακόμα 5 μη κρατικά πανεπιστήμια - Καθυστερούν οι αλλαγές στις Πανελλήνιες

Αισιόδοξη για την περεταίρω επέκταση των μη κρατικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα εμφανίστηκε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Μιλώντας στον ΣΚΑΙ, εκτίμησε ότι μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου, που λήγει η διορία για την υποβολή αιτήσεων, θα υπάρξουν περισσότερες από πέντες αιτήσεις για την ίδρυση και λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων.

Από τον περασμένο Σεπτέμβιο, που ξεκίνησε η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων και στην Ελλάδα, στην χώρα μας δραστηριοποιούνται τέσσερα σχήματα μη κρατικών πανεπιστημιακών ιδρυμάτων. Πρόκειται για τα University of Nicocia/Πανεπιστήμιο Λευκωσίας (Αθήνα), University of Keele-Μητροπολιτικό Κολλέγιο (Αθήνα), Anatolia American University, Open University-Anatolia College (Θεσσαλονίκη) και The University of York-City College (Θεσσαλονίκη).

Πάνε πίσω οι αλλαγές στις Πανελλαδικές

Αν στον τομέα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης μπήκε το νερό στο αυλάκι με την έναρξη της λειτουργίας των πρώτων μη κρατικών πανεπιστημίων δεν συμβαίνει το ίδιο και με το σύστημα εισαγωγής στα δημόσια πανεπιστήμια.

Οι αλλαγές στο λύκειο και πολύ περισσότερο στο σύστημα που η κυβέρνηση θέλει να αντικαταστήσει τις Πανελλαδικές Εξετάσεις φαίνεται να καθυστερούν.

Όπως είπε η υπουργός Παιδείας, τα παιδιά στις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου και αυτά που τώρα φοιτούν στις 3 τάξεις του Λυκείου θα εισαχθούν στα πανεπιστήμια μέσω πανελλαδικών. Οι αλλαγές στο σύστημα εισαγωγής εκτιμάται ότι θα αφορούν τα παιδιά που τώρα φοιτούν στην 1η Γυμνασίου.

Η αναμόρφωση των Πανελλαδικών Εξετάσεων και η καθιέρωση του Εθνικού Απολυτηρίου αποτελούν μία από τις πιο σύνθετες μεταρρυθμίσεις της κυβέρνησης, η οποία, αν και βρίσκεται στον πυρήνα του σχεδιασμού του υπουργείου Παιδείας, ακολουθεί έναν πιο αργό ρυθμό υλοποίησης από τον αρχικά αναμενόμενο.

Το σχέδιο για το εθνικό απολυτήριο

Το κεντρικό πλάνο παραμένει η σταδιακή αποσύνδεση του Λυκείου από τις Πανελλαδικές ως «εξετάσεις μιας και μόνης ευκαιρίας». Το σχέδιο περιλαμβάνει συνυπολογισμό βαθμών και των τριών τάξεων. Ο βαθμός του Εθνικού Απολυτηρίου θα προκύπτει από έναν συντελεστή των βαθμών της Α', Β' και Γ' Λυκείου, σε συνδυασμό με τις τελικές εξετάσεις.

Η επέκταση και η θωράκιση της Τράπεζας Θεμάτων είναι απαραίτητη, ώστε οι ενδοσχολικές εξετάσεις να έχουν το ίδιο επίπεδο δυσκολίας και αξιοπιστίας σε όλη τη χώρα.

Εξετάζεται η εισαγωγή ερωτήσεων κλειστού τύπου και η χρήση ψηφιακών μέσων σε ορισμένα μαθήματα, για πιο γρήγορη και αντικειμενική διόρθωση.

Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα;

Με βάση τα τωρινά δεδομένα οι Πανελλαδικές του 2026 θα διεξαχθούν με το υφιστάμενο σύστημα, χωρίς καμία αλλαγή για τους μαθητές που φοιτούν τώρα στη Γ' Λυκείου. Το 2027 εκτιμάται ότι θα είναι μεταβατική περίοδος. Ενδέχεται να υπάρξουν οι πρώτες πιλοτικές εφαρμογές για τον υπολογισμό του βαθμού στο Εθνικό Απολυτήριο, αλλά χωρίς να επηρεάζουν καθοριστικά την εισαγωγή στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η μεγάλη αλλαγή τοποθετείται για τους μαθητές που θα εισέλθουν στην Α' Λυκείου το σχολικό έτος 2026-2027. Αυτό σημαίνει ότι το νέο σύστημα θα ολοκληρωθεί το 2029.