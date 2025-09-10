Ζαχαράκη: Πολιτική συναίνεση στο Εθνικό Απολυτήριο - Υπάρχει σενάριο για κατάργηση των Πανελληνίων

Συναίνεση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης στο ζήτημα της θέσπισης Εθνικού Απολυτηρίου βλέπει η υπουργός Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, επισημαίνοντας ότι ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι και η κατάργηση των Πανελλαδικών Εξετάσεων.

«Διαπίστωσα στη Βουλή τη συναίνεση. Έχουμε κάνει μια πρώτη συζήτηση στη Βουλή. Αρκετοί συμφώνησαν ότι το Λύκειο πρέπει να είναι απλά ο προθάλαμος για τις Πανελλαδικές. Πρέπει κάθε τάξη να μετράει ξεχωριστά με διαβάθμιση. Θέλουμε ένα δυνατό Εθνικό Απολυτήριο», τόνισε η υπουργός Παιδείας και πρόσθεσε: «Αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε για κατάργηση των Πανελλαδικών για τα παιδιά που είναι τώρα στο Λύκειο ή στη Γ’ Γυμνασίου. Δεν είναι κάτι που θα αλλάξει την καθημερινότητά τους ή την προοπτική τους. Είναι ένα από τα σενάρια η κατάργηση τους. Αυτή τη στιγμή δεν έχει συζητηθεί η αλλαγή. Υπάρχουν προτάσεις. Θα γίνει μια πρόταση προς όλα τα κόμματα, θα πουν και οι εκπαιδευτικοί την άποψή τους. Να βρούμε τον πιο κατάλληλο τρόπο».

Για τα κενά στους εκπαιδευτικούς

«Θα είναι δύσκολο να μην έχεις μια χρονιά με κενά. Είναι σύνθετη άσκηση. Αν και έγιναν 10.000 διορισμοί, μπήκαν 5.600 εκπαιδευτικοί γενικής εκπαίδευσης, 3.196 εκπαιδευτικοί στη ειδική αγωγή, καλύπτονται κατά προτεραιότητα τα σχολεία τα ειδικά. Είναι και 993 μέλη ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, ειδικές ομάδες στα κέντρα αξιολογήσεων. Οι αναπληρωτές που έλαβαν το SMS είναι 24.500 αλλά και ακόμα υπάρχουν ανάγκες. Από το 2019 και μετά έχουν γίνει 48.500 διορισμοί. Από το 2019 διορίστηκαν μόνιμοι εκπαιδευτικοί άνω των 48.000 συναδέλφων», δήλωσε η Σοφία Ζαχαράκη μιλώντας στο MEGA.

Η υπουργός ανέφερε ότι σε ορισμένες περιοχές παρατηρούνται δυσλειτουργίες: «Σε κάποια Περιφέρεια καλέσαμε 336 εκπαιδευτικούς. Την πρώτη μέρα που πήγαν πήραν άδεια οι 100, μόνιμοι. Για διάφορους λόγους όταν κάποιος μονιμοποιείται μπορεί να κάνει ενεργοποίηση μίας άδειάς του. δεν θα πάει στο σχολείο για την περίοδο που του επιτρέπει η άδειά του. Εκείνη την στιγμή πρέπει να ενεργοποιηθεί αναπληρωτής». Όπως σημείωσε, στόχος είναι η επόμενη φάση πρόσληψης αναπληρωτών να ολοκληρωθεί έως τις 25 Σεπτεμβρίου, και όχι τον Οκτώβριο όπως γινόταν συνήθως.

Παράλληλα, εξετάζεται το ενδεχόμενο παροχής επιδόματος σε αναπληρωτές και άλλους εκπαιδευτικούς που καλούνται να υπηρετήσουν σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Σχολικές υποδομές

Για το ζήτημα των σχολικών υποδομών, η υπουργός Παιδείας τόνισε: «το στεγαστικό των σχολείων είναι μία από τις 3 βασικές προτεραιότητες που κοιτάζουμε. Και δεν είναι ψέμα. Είναι μία πολύ μεγάλη σύνθετη άσκηση που γίνεται και σε συνεργασία με το υπ. Υποδομών και μ την αυτοδιοίκηση και συγχρόνως και πράξεις που πρέπει να καταγραφούν. Την στιγμή που μιλάμε χτίζονται 17 νέα σχολεία μέσω των συμπράξεων δημοσίου-ιδιωτικού τομέα μέσω ΣΔΙΤ στην κεντρική Μακεδονία».

Η ίδια πρόσθεσε ότι έχουν ήδη βαφτεί και ανακαινιστεί 431 σχολεία μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου», ενώ αξιοποιούνται χρηματοδοτικά εργαλεία τόσο από τις Περιφέρειες όσο και από τους Δήμους.

Για τα ΚΕΔΑΣΥ

Τέλος, για τα ΚΕΔΑΣΥ υπογράμμισε: «Έχει μεγάλη εκκρεμότητα λόγω του μεγάλου όγκου αιτημάτων. Ένα από τα θέματα είναι το στεγαστικό, το ζήτημα μαθησιακών αναγκών των παιδιών θα είναι ένα βασικό θέμα το οποίο δεν θα αντιμετωπίσει η τωρινή υπουργός Παιδείας αλλά και όλοι οι επόμενοι. Για αρχή έχουμε αυξήσει τον πληθυσμό, τους ανθρώπους που δουλεύουν εκεί. Συστήσαμε οργανικές θέσεις. Θα γίνει ηλεκτρονική πλατφόρμα για τα αιτήματα για να τα παρακολουθούμε πιο εύκολα και να είναι πιο εύκολη η διαδικασία».