Συνέβη κι αυτό: Αναπληρωτής εκπαιδευτικός πήγε στην Τήλο... αλλά είχε διοριστεί στη Λέρο

Αντιμέτωπος με μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη βρέθηκε αναπληρωτής εκπαιδευτικός, ο οποίος ταξίδεψε στην Τήλο, όπου γνώριζε ότι είχε διοριστεί.

Όπως ανέφερε ο ίδιος σε βίντεο που δημοσίευσε στο TikTok, η διευθύντρια τον πλησίασε και του είπε ότι έγινε λάθος. «Δεν έπρεπε να σας στείλουμε στην Τήλο, στην Λέρο ήταν να παρουσιαστείτε», ήταν τα λόγια της διευθύντριας.

«Το ότι όλα γίνονται τελευταία στιγμή το ξέραμε. Το ότι είναι ανοργάνωτα το ξέραμε. Το ότι κανείς δεν νοιάζεται πώς θα προλάβουμε να φτάσουμε εκεί που πρέπει το ξέρουμε. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι μπορεί για αλλού να ξεκινήσεις, αλλού να φτάσεις, αλλού να είσαι τοποθετημένος», λέει ο Μιχάλης Πετεβράκης.

Από την πλευρά του, ο γενικός γραμματέας του υπουργείου Παιδείας, Γιάννης Παπαδομαρκάκης, μιλώντας στον ALPHA, δήλωσε:

«Είναι ένα θέμα παρανόησης. Διότι στην Τήλο δεν υπάρχει τμήμα ένταξης. Λάθη μπορεί να γίνουν. Τα λάθη όμως διορθώνονται, από τη στιγμή που κλήθηκε ο εκπαιδευτικός στη διεύθυνση εκπαίδευσης, του ανακοινώθηκε και συμφώνησε με την μετακίνησή του. Πιστεύω ότι έχει λήξει το θέμα εδώ».

Βέβαια, ο εκπαιδευτικός είχε ήδη πληρώσει την μετακίνησή του στην Τήλο και αναγκάστηκε να μεταβεί κατευθείαν στη Λέρο, γιατί είχε υποχρέωση να είναι στη θέση του σε λίγες ώρες.

«Παραιτηθείτε αν δεν μπορείτε να πάτε»: Η απάντηση-ντροπή σε δασκάλα με αναπηρία στη Θεσσαλονίκη

Εντελώς ανεπαρκές φαίνεται όμως ότι είναι το σύστημα και για τους εκπαιδευτικούς με αναπηρία.

Η Αλεξάνδρα Παπαδημητρίου από τη Θεσσαλονίκη είναι αναπληρώτρια δασκάλα και περιμένει να προσληφθεί. Αντιμετωπίζει κινητικά προβλήματα και λέει πως ο μεγαλύτερος φόβος της είναι να την στείλουν σε σχολείο χωρίς πρόσβαση για ΑμεΑ.

«Είναι απάνθρωπο το να καθόμαστε και να ταλαιπωρούμαστε και να ζούμε με την αβεβαιότητα του ‘σε ποιο σχολείο θα είμαστε;’», δήλωσε η Αλεξάνδρα Παλαιολόγου.

«Στο Κιλκίς πήγαινα κάθε μέρα με ταξί. Κάθε μέρα πλήρωνα 100 ευρώ ταξί. Συνεπώς ο μισθός μου έφευγε στις εννέα με δέκα μετακινήσεις», τόνισε η δασκάλα, μιλώντας στον ALPHA.

Όπως είπε, επικοινώνησε με τον Υπουργείο Παιδείας. «Αυτό που μου είπαν είναι ότι “εάν δεν μπορείτε να πάτε όπου σας στείλουμε και οι γιατροί θεωρούν ότι είστε ανίκανη, παραιτηθείτε”».

«Είναι ένα θέμα το οποίο είναι σοβαρό και είπα και θα γίνει έργο, ότι θα πρέπει τα σχολεία να έχουν πρόσβαση για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Και θα πρέπει να δούμε πως θα το πραγματοποιήσουμε», δήλωσε ο κ. Παπαδομαρκάκης.