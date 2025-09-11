ΔΥΠΑ: Μέχρι το βράδυ της Παρασκευής οι αιτήσεις προσωρινών αναπληρωτών, ωρομίσθιων εκπαιδευτικών

Ξεκίνησε η λειτουργία της πλατφόρμας για την υποβολή αίτησης – δήλωσης προτίμησης Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2025–2026 από τα μέλη του Μητρώου Προσωρινών Αναπληρωτών και Ωρομίσθιων Εκπαιδευτικών στις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας.

Όπως ανακοίνωσε η ΔΥΠΑ, οι προσλήψεις αφορούν Προσωρινούς Αναπληρωτές (πλήρους ή μειωμένου ωραρίου), με συμβάσεις Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου διάρκειας ενός σχολικού έτους, για την κάλυψη αναγκών στις Εκπαιδευτικές Μονάδες.

Οι αιτήσεις - δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό σύνδεσμο της ΔΥΠΑ, από την Πέμπτη 11/09/2025, ώρα 14:00 έως την Παρασκευή 12/09/2025, ώρα 23:59.