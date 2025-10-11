Πάτρα: Γύρισαν την πλάτη στο παιδί τους–Γονείς εγκατέλειψαν 17χρονο με αυτισμό σε κέντρο φροντίδας

Συγκλονίζει την Πάτρα μια υπόθεση που ξεπερνά τα όρια της λογικής και της ανθρώπινης ευαισθησίας. Γονείς αρνήθηκαν να παραλάβουν τον 17χρονο γιο τους με αυτισμό από κέντρο ημερήσιας φροντίδας, αφήνοντάς τον μόνο, εκτεθειμένο και σε προφανή κίνδυνο.

Η αδιαφορία τους αποκαλύφθηκε όταν, μετά το τέλος του θεραπευτικού προγράμματος, οι υπεύθυνοι του κέντρου επικοινώνησαν για την παραλαβή του παιδιού. Η απάντηση; Σιωπή και άρνηση. Κανείς δεν εμφανίστηκε.

Σύμφωνα με το Tempo24.News,ο 53χρονος πατέρας είχε μεταφέρει τον 17χρονο γιο του στο κέντρο το απόγευμα της Παρασκευής, γύρω στις 18:00. Εκεί, ο νεαρός συμμετείχε σε εξειδικευμένα προγράμματα που βοηθούν άτομα με αυτισμό να αναπτύξουν δεξιότητες και αυτονομία.

Όταν όμως ολοκληρώθηκε η συνεδρία, οι γονείς φέρεται να αρνήθηκαν να τον πάρουν πίσω, προκαλώντας σοκ στο προσωπικό που έμεινε να αναρωτιέται πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Η αγωνία για την τύχη του παιδιού οδήγησε σε άμεση ειδοποίηση των αρχών.

Στην αγκαλιά της γιαγιάς ο ανήλικος

Τελικά, γύρω στις 22:00, η γιαγιά του 17χρονου έσπευσε να τον παραλάβει, προσφέροντας την ελάχιστη ανακούφιση σε μια ιστορία που μοιάζει απίστευτη.

Οι αστυνομικές αρχές έχουν ήδη ξεκινήσει έρευνα για να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους γονείς, ώστε να διερευνηθεί αν πρόκειται για εγκατάλειψη ανηλίκου ή για άλλες παραμέτρους που κρύβονται πίσω από αυτή την απάνθρωπη στάση.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει κύμα οργής και συγκίνησης, με οργανώσεις για τα άτομα με αυτισμό να ζητούν άμεση παρέμβαση της Πολιτείας, τονίζοντας ότι η κοινωνία δεν μπορεί να μένει απαθής μπροστά σε τέτοια φαινόμενα.

«Το παιδί αυτό δεν ήθελε τίποτα παραπάνω από αγάπη και αποδοχή. Και βρέθηκε αντιμέτωπο με την απόλυτη εγκατάλειψη», σχολιάζουν άνθρωποι του χώρου.