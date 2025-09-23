Επιπλέον 1.000 επιδοτούμενες θέσεις για ανέργους ΑμεΑ σε Δήμους - Από σήμερα οι αιτήσεις

Ξεκίνησε την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου (στις 13:00), η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων των Δήμων για συμμετοχή στο «Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για την πρόσληψη 1.000 επιπλέον ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού».

Αντικείμενο του συγκεκριμένου προγράμματος είναι η επέκταση του πρώτου επιτυχημένου κύκλου της δράσης με τίτλο «Ειδικό Πρόγραμμα Απασχόλησης για την πρόσληψη 1.000 ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) σε Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ βαθμού», κατά 1.000 επιπλέον νέες θέσεις εργασίας, πλήρους ή μερικής απασχόλησης, με την πρόσληψη ανέργων Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ).

Το ποσό επιχορήγησης ορίζεται στο 75% του μηνιαίου μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους του ωφελούμενου με ανώτατο όριο τα 750 ευρώ μηνιαίως, ανεξαρτήτως καθεστώτος πλήρους ή μερικής απασχόλησης, και η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται στους δεκαοχτώ (18) μήνες.



Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο σε αυτή την διεύθυνση, χρησιμοποιώντας το σχετικό πεδίο καταχώρησης ηλεκτρονικών αιτήσεων.



Σκοπός του προγράμματος είναι η επίτευξη της ενεργής συμμετοχής των Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ) στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της χώρας, την οποία πρωτίστως εγγυάται η ένταξη/επανένταξη τους στην αγορά εργασία, όπως επισημαίνει η ΔΥΠΑ.

