Συνεχίζονται τα εργαστήρια ομαδικής συμβουλευτικής της ΔΥΠΑ - Πώς θα δηλώσετε συμμετοχή

Στο πλευρό των πολιτών που αναζητούν εργασία ή θέλουν να αλλάξουν επαγγελματική πορεία συνεχίζει να βρίσκεται η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. Η ΔΥΠΑ συνεχίζει και τον Οκτώβριο τα Εργαστήρια Ομαδικής Συμβουλευτικής, με στόχο να ενισχύσει όλους όσοι επιζητούν κάτι διαφορετικό στην επαγγελματική τους πορεία.

Αξίζει να σημειωθεί ότι από τον Μάρτιο του 2023 έως σήμερα, έχουν υλοποιηθεί 2.198 εργαστήρια με τη συμμετοχή 21.171 ατόμων, τόσο διαδικτυακά όσο και δια ζώσης στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) σε όλη την Ελλάδα.

Τον Οκτώβριο θα πραγματοποιηθούν συνολικά 172 εργαστήρια:

154 δια ζώσης σε 85 ΚΠΑ2

18 διαδικτυακά μέσω της πλατφόρμας e-Εργαστήρια

Τα διαδικτυακά εργαστήρια εμπλουτίστηκαν με τη νέα θεματική ενότητα: «Η ανθεκτικότητα ως δεξιότητα προσαρμογής στο εργασιακό περιβάλλον».

Οι θεματικές ενότητες

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα εργαστήρια από εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, σε ενότητες όπως:

Πώς να δημιουργήσω ένα αποτελεσματικό βιογραφικό

Πώς να προετοιμαστώ σωστά για μια συνέντευξη

Από την ιδέα στην πράξη: τα βήματα μιας επιτυχημένης επιχειρηματικής προσπάθειας

Πως να δημιουργήσω το επιχειρηματικό μου σχέδιο

Τα κοινωνικά δίκτυα στην αναζήτηση εργασίας

Εμπλουτίζω το βιογραφικό μου με δεξιότητες – γνωριμία με το ESCO

Κοινωνική επιχειρηματικότητα & Κοινωνική Αλληλέγγυα Οικονομία

Business Model Canvas: σχεδίασε τη δική σου επιχείρηση σε 9 κινήσεις

Δημιουργώ την προσωπική μου περιγραφή – αναδεικνύω την επαγγελματική μου ιστορία

Η ψηφιακή επιχείρηση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης (Digital First)

Η Ανθεκτικότητα ως Δεξιότητα Προσαρμογής στο Εργασιακό Περιβάλλον (νέα θεματική).

Τα διά ζώσης εργαστήρια

Τα διά ζώσης εργαστήρια έχουν διάρκεια 3 ώρες, με ώρα έναρξης από 09:00 έως 11:00 (ανάλογα με το ΚΠΑ2), ενώ υλοποιούνται από εξειδικευμένους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ.

Οι ενδιαφερόμενοι, εφόσον είναι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή αποστέλλοντας email με τα στοιχεία επικοινωνίας τους στη διεύθυνση του ΚΠΑ2 που πραγματοποιεί το εργαστήριο.

Ο αριθμός θέσεων είναι περιορισμένος. Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας με βάση την ημερομηνία αποστολής της αίτησης. Η συμμετοχή επιβεβαιώνεται με σχετικό email από το ΚΠΑ2.

Το πρόγραμμα των διά ζώσης εργαστηρίων

Τα διαδικτυακά e-Εργαστήρια

Τα 18 διαδικτυακά e-Εργαστήρια διάρκειας 2 ωρών θα πραγματοποιηθούν από εργασιακούς συμβούλους στις ημερομηνίες του παρακάτω πίνακα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή από αύριο Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 στη σχετική ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ.

Υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων συμμετοχής (έως 50 άτομα) και θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων ανά εργαστήριο.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε παραπάνω από ένα εργαστήρια, εφόσον το επιθυμούν.