Ξεκινά το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης εργασίας που βγήκε ποτέ: 50.000 νέες θέσεις για ανέργους

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, μέσω της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), δρομολογεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα επιδότησης απασχόλησης που έχει υλοποιηθεί ποτέ στη χώρα, μέσα από το οποίο θα «ανοίξουν» 50.000 νέες θέσεις εργασίας για ανέργους άνω των 30 ετών, με έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους, γυναίκες και ευάλωτες ομάδες.

Στόχος του προγράμματος

Το νέο πρόγραμμα στοχεύει στην καταπολέμηση της ανεργίας και στη στήριξη των μακροχρόνια ανέργων, με έμφαση:

Στους μακροχρόνια ανέργους (24+ μήνες ανεργίας),

στις άνεργες γυναίκες,

στους άνεργους μέσης ηλικίας (45-64 ετών),

και στους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Μέσω της τοποθέτησης σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα για έξι μήνες, οι ωφελούμενοι αποκτούν πολύτιμη εργασιακή εμπειρία και αυξάνουν τις πιθανότητές τους για μόνιμη απασχόληση.

Διαδικασία συμμετοχής

Οι άνεργοι υποδεικνύονται από τους εργασιακούς συμβούλους των Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) με συστατικό σημείωμα. Οι επιχειρήσεις υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Gov.gr, περιγράφοντας την ειδικότητα και το εκπαιδευτικό επίπεδο των ανέργων που επιθυμούν να απασχολήσουν. Η ΔΥΠΑ είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των αιτήσεων, την υπόδειξη ωφελουμένων και την καταβολή της αποζημίωσης.



Η πλατφόρμα εγγραφών αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία εντός της εβδομάδας, ενώ οι αιτήσεις θα παραμείνουν ανοιχτές μέχρι εξάντλησης του προϋπολογισμού.



Το πρόγραμμα - ύψους 220 εκατομμυρίων ευρώ - χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ 2021-2027, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», υποστηρίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη συνοχή και την κοινωνική ένταξη.

«Η μείωση της ανεργίας στο 8,1%, το χαμηλότερο ποσοστό των τελευταίων 17 ετών, δείχνει ότι η στρατηγική μας αποδίδει. Με το νέο αυτό πρόγραμμα, δίνουμε την ευκαιρία σε 50.000 συμπολίτες μας να αποκτήσουν επαγγελματική εμπειρία και να ενταχθούν στην αγορά εργασίας», τόνισε σχετικά με το πρόγραμμα η υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως.

Δείτε το ΦΕΚ του προγράμματος: