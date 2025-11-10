Πώς θα προσληφθούν 50.000 άνεργοι άνω των 30 ετών στον ιδιωτικό τομέα - Πλήρης επιδότηση από τη ΔΥΠΑ

Ένα νέο, μεγάλης κλίμακας πρόγραμμα επιδότησης της απασχόλησης ενεργοποιεί το υπουργείο Εργασίας σε συνεργασία με τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), με στόχο τη δημιουργία 50.000 νέων θέσεων εργασίας για ανέργους άνω των 30 ετών.



Πρόκειται για μία από τις πιο εκτεταμένες δράσεις των τελευταίων ετών, με συνολικό προϋπολογισμό 220 εκατομμύρια ευρώ. Η χρηματοδότηση προέρχεται από το ΕΣΠΑ 2021–2027 και το πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή». Η διάρκεια της επιδοτούμενης απασχόλησης είναι έξι μήνες, με μηνιαία αποζημίωση που φτάνει έως τα 704 ευρώ μικτά.

Ποιοι μπορούν να συμμετάσχουν

Η δράση απευθύνεται σε ανέργους ηλικίας άνω των 30 ετών, εγγεγραμμένους στο ψηφιακό μητρώο της ΔΥΠΑ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Προτεραιότητα θα δοθεί σε μακροχρόνια ανέργους με διάστημα ανεργίας άνω των δύο ετών, σε γυναίκες που αναζητούν εργασία, σε δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, καθώς και σε ανέργους ηλικίας 45 έως 64 ετών - μια κατηγορία που αντιμετωπίζει τις μεγαλύτερες δυσκολίες επανένταξης στην αγορά εργασίας.



Οι συμμετέχοντες θα εργάζονται πέντε ημέρες την εβδομάδα, έξι ώρες ημερησίως, με ημερήσια αποζημίωση 32 ευρώ για έως 22 ημέρες εργασίας τον μήνα.

Η διαδικασία ένταξης

Η επιλογή των ανέργων θα γίνεται μέσω υπόδειξης από τους εργασιακούς συμβούλους της ΔΥΠΑ, με βάση το Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ), το οποίο περιλαμβάνει τα προσόντα, τις δεξιότητες και τους επαγγελματικούς στόχους κάθε υποψηφίου.



Από την άλλη πλευρά, οι επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν θα υποβάλουν ηλεκτρονική αίτηση μέσω του gov.gr, δηλώνοντας τις ειδικότητες και τα επίπεδα εκπαίδευσης που αναζητούν. Η σχετική πλατφόρμα αναμένεται να ανοίξει εντός της εβδομάδας και θα παραμείνει ενεργή μέχρι την εξάντληση του διαθέσιμου προϋπολογισμού.

Προϋποθέσεις για τους εργοδότες

Για να ενταχθεί μια επιχείρηση στο πρόγραμμα, θα πρέπει να μην έχει πραγματοποιήσει απολύσεις για τουλάχιστον έναν μήνα πριν από την υποβολή της αίτησης. Ο αριθμός των ωφελουμένων που μπορεί να απασχολήσει εξαρτάται από το μέγεθός της, με σαφή κλιμάκωση ανάλογα με το υπάρχον προσωπικό. Οι μικρές επιχειρήσεις θα μπορούν να προσλάβουν έναν ή δύο εργαζόμενους μέσω του προγράμματος, ενώ για τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις ο αριθμός αυξάνεται προοδευτικά, φθάνοντας έως και το 20% του συνολικού προσωπικού.



Αναλυτικά, ο αριθμός των ωφελουμένων που μπορεί να απασχολήσει κάθε επιχείρηση καθορίζεται με βάση το προσωπικό της:

Επιχειρήσεις με έως 3 εργαζόμενους: 1 ωφελούμενος.

Από 4 έως 9 εργαζόμενους: έως 2 ωφελούμενοι.

Από 10 έως 19 εργαζόμενους: έως 3 ωφελούμενοι.

Από 20 έως 30 εργαζόμενους: έως 5 ωφελούμενοι.

Από 31 έως 50 εργαζόμενους: έως 8 ωφελούμενοι.



Επιχειρήσεις με πάνω από 50 εργαζόμενους: έως 20 ωφελούμενοι ή το 20% του προσωπικού.

Σε αντίθεση με παλαιότερες δράσεις, το νέο πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά τον ιδιωτικό τομέα και προβλέπει αυστηρό πλαίσιο επιλογής και παρακολούθησης από τη ΔΥΠΑ.



Παράλληλα, δεν προβλέπεται υποχρέωση των επιχειρήσεων να διατηρήσουν τον εργαζόμενο μετά τη λήξη του εξαμήνου, ωστόσο το υπουργείο Εργασίας εκτιμά ότι η πρακτική εμπειρία που θα αποκτήσουν οι συμμετέχοντες θα λειτουργήσει ως «γέφυρα» για μόνιμη απασχόληση.



Όπως επισημαίνουν πηγές του υπουργείου, ο βασικός στόχος είναι η ενίσχυση της απασχόλησης και η ουσιαστική υποστήριξη των μακροχρόνια ανέργων και των μεγαλύτερων ηλικιακών ομάδων που δυσκολεύονται να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.



Η κυβέρνηση προσδοκά ότι η νέα αυτή πρωτοβουλία θα συμβάλει στην περαιτέρω μείωση της ανεργίας και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής, προσφέροντας πραγματικές ευκαιρίες απασχόλησης σε χιλιάδες πολίτες που βρίσκονται εκτός παραγωγικής δραστηριότητας.