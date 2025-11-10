Αύξηση και αλλαγές στο Δώρο Χριστουγέννων 2025 – Νωρίτερα η πληρωμή για ανέργους και μισθωτούς

Αυξημένο Δώρο Χριστουγέννων φέρνει φέτος η ΔΥΠΑ για τους ανέργους, καθώς το ποσό αναπροσαρμόζεται προς τα πάνω, αλλάζει η ημερομηνία καταβολής και διαφοροποιείται ο τρόπος υπολογισμού για όσους λαμβάνουν το νέο πιλοτικό επίδομα ανεργίας, που φτάνει έως και τα 1.295 ευρώ.

Με βάση αυτό το ποσό θα καθοριστεί και το Δώρο του 2025, το οποίο δεν θα είναι ίδιο για όλους. Οι δικαιούχοι του τακτικού επιδόματος ανεργίας θα λάβουν διαφορετικό ποσό από εκείνους που επιδοτούνται μέσω του νέου προγράμματος.

Πότε θα πληρωθεί το Δώρο Χριστουγέννων 2025

Η ΔΥΠΑ σχεδιάζει να καταβάλει φέτος το Δώρο νωρίτερα από πέρυσι. Το 2024 η πληρωμή έγινε στις 20 Δεκεμβρίου (Παρασκευή), όμως φέτος –καθώς η ημερομηνία πέφτει Σάββατο– η καταβολή αναμένεται να γίνει μεταξύ 15 και 19 Δεκεμβρίου 2025, εκτός απροόπτου.

Αυξημένο ποσό λόγω κατώτατου μισθού

Οι άνεργοι που επιδοτούνται με το τακτικό επίδομα ανεργίας θα δουν αυξημένο ποσό, καθώς ο κατώτατος μισθός αναπροσαρμόστηκε από 830 σε 880 ευρώ μεικτά. Έτσι, το πλήρες Δώρο Χριστουγέννων ανεβαίνει στα 540 ευρώ, από 509,75 ευρώ πέρυσι.

Το ποσό αυτό αφορά όσους επιδοτούνται από 1η Μαΐου έως 31 Δεκεμβρίου 2025 και είχαν πλήρη απασχόληση πριν τη λύση της σύμβασής τους. Για όσους εργάζονταν με μερική απασχόληση, το ποσό θα είναι αναλογικά μειωμένο.

Υπενθυμίζεται ότι για κάθε πλήρη μήνα επιδότησης, αντιστοιχούν τρία ημερήσια επιδόματα Δώρου Χριστουγέννων.

Το νέο πιλοτικό επίδομα ανεργίας έως 1.295 ευρώ

Για τους ανέργους που συμμετέχουν στο νέο πιλοτικό πρόγραμμα, το Δώρο θα υπολογιστεί με βάση το σταθερό μέρος του επιδόματος, όχι το μεταβλητό.

Το σταθερό ποσό εξαρτάται από τις αποδοχές του δικαιούχου και μειώνεται σταδιακά κάθε τρίμηνο:

1ο τρίμηνο: 70% του κατώτατου ημερομισθίου

2ο τρίμηνο: 60%

3ο τρίμηνο: 50%

4ο τρίμηνο: 40% του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη

Η ίδια μέθοδος θα ισχύσει και για τον υπολογισμό του Δώρου Χριστουγέννων 2025, ώστε να υπάρχει ενιαία αντιμετώπιση όλων των δικαιούχων.

Πώς θα γίνει η πληρωμή

Το Δώρο Χριστουγέννων θα καταβληθεί αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων.

Δεν απαιτείται καμία αίτηση ή ενέργεια από τους ανέργους.

Οι πληρωμές μπορούν να ελεγχθούν μέσω του www.dypa.gov.gr ή της εφαρμογής ΔΥΠΑ App, στην ενότητα «Πληρωμές».

Ποιοι εξαιρούνται

Από την καταβολή του φετινού Δώρου εξαιρούνται:

Οι μακροχρόνια άνεργοι

Όσοι έλαβαν επίδομα ανεργίας για λιγότερο από έναν μήνα

Δώρο στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για την καταβολή του Δώρου Χριστουγέννων 2025, το οποίο πρέπει να καταβληθεί στους εργαζόμενους αορίστου χρόνου, έως τις 19 Δεκεμβρίου. Φέτος, η πληρωμή θα γίνει νωρίτερα, καθώς η 21η Δεκεμβρίου «πέφτει» Κυριακή, υποχρεώνοντας τους εργοδότες να το καταβάλουν έως την προηγούμενη Παρασκευή.

Συνοψίζοντας, το Δώρο Χριστουγέννων 2025 για τους ανέργους θα είναι αυξημένο και θα καταβληθεί νωρίτερα. Για πρώτη φορά θα υπολογιστεί με βάση δύο διαφορετικά επιδόματα ανεργίας – το τακτικό και το νέο πιλοτικό. Για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα η καταβολή θα γίνει μέχρι το δεύτερο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου.