Δώρο Χριστουγέννων: Τι ισχύει με τους ανέργους - Ποιοι δεν θα το λάβουν

Το Δώρο Χριστουγέννων θα διανεμηθεί στις 17 Δεκεμβρίου σε συγκεκριμένες κατηγορίες ανέργων που είναι δικαιούχοι της ΔΥΠΑ. Ωστόσο, δεν θα το λάβουν όλοι οι εγγεγραμμένοι άνεργοι. Θα καταβληθεί αποκλειστικά σε ανέργους που πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Συγκεκριμένα, δικαιούχοι του Δώρου Χριστουγέννων είναι:

• Άνεργοι που εισπράττουν τακτική μηνιαία επιδότηση ανεργίας

• Μακροχρόνια άνεργοι που λαμβάνουν το αντίστοιχο επίδομα

• Συμμετέχοντες σε επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης ή επαγγελματικής κατάρτισης με ετήσιο επίδομα

Κατηγορίες που εξαιρούνται από την πληρωμή

Αρκετές κατηγορίες ανέργων δεν θα εισπράξουν το Δώρο Χριστουγέννων φέτος. Η ΔΥΠΑ έχει καθορίσει ότι εκτός πληρωμής παραμένουν όσοι δεν συμμετέχουν σε κανένα επιδοτούμενο πρόγραμμα υποστήριξης ανεργίας.

Επιπλέον, το εορταστικό επίδομα δεν θα δοθεί σε ανέργους που έχουν διακόψει οικειοθελώς την επιδότησή τους. Τέλος, όσοι δεν έχουν ανανεώσει εγκαίρως την κάρτα ανεργίας τους εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων, επίσης χάνουν το δικαίωμα λήψης του Δώρου Χριστουγέννων.