Ο «χάρτης» των πληρωμών e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 12 Δεκεμβρίου - Δείτε αναλυτικά

Από 8 έως 12 Δεκεμβρίου αρκετοί δικαιούχοι θα δουν στους λογαριασμούς τους από τις πληρωμές e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ.

Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Συνολικά 62.580.000 ευρώ θα καταβληθούν σε 53.401 δικαιούχους, από τις 8 έως τις 12 Δεκεμβρίου 2025, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:

Από τον e-ΕΦΚΑ, από τις 8 Δεκεμβρίου έως τις 12 Δεκεμβρίου, θα καταβληθούν 20.500.000 ευρώ σε 900 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 20.000.000 ευρώ σε 31.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας
  • 21.000.000 ευρώ σε 20.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης
  • 80.000 ευρώ σε 1 δικαιούχο του προγράμματος «Σπίτι μου».

