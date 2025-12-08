Έρχονται νωρίτερα οι συντάξεις Ιανουαρίου 2026 - Ο «χάρτης» με τις ημερομηνίες

Συντομότερα χρονικά και αυξημένες θα είναι οι συντάξεις που θα καταβληθούν στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων για τον Ιανουάριο.

Από 1/1/2026 θα τεθεί σε εφαρμογή η αύξηση των συντάξεων κατά 2,4% που έχει ανακοινώσει ήδη η κυβέρνηση ενώ τα ποσά θα πιστωθούν στους συνταξιούχους αρκετά νωρίτερα από το αναμενόμενο. Ειδικότερα, ορισμένες πληρωμές να ξεκινούν μάλιστα από 19 Δεκεμβρίου.

Σημειώνεται ότι τα χρήματα πιστώνονται στους τραπεζικούς λογαριασμούς και εμφανίζονται την προηγούμενη εργάσιμη.

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) εξακολουθούν να καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, όπως προβλέπει ο νόμος 4387/2016.

Συντάξεις Ιανουαρίου 2026 - Οι πληρωμές

Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

-Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017

-ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί

-ΟΓΑ – Αγρότες

-ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες

Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

-ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα

-ΝΑΤ – Ναυτικοί

-Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου

-Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο

Οι αυξήσεις στις συντάξεις

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του αρμόδιου συντάκτη του Flash.gr Θοδωρή Βγενή, αυξήσεις της τάξης του 2,35% φέρνει το 2026 για τους συνταξιούχους, σύμφωνα με τις προβλέψεις που βασίζονται στον μέσο όρο μεταβολής ΑΕΠ και πληθωρισμού. Το ακριβές ποσοστό θα επιβεβαιωθεί στο τέλος του έτους, ωστόσο ήδη διαφαίνεται ότι όλοι οι συνταξιούχοι –περίπου 2,5 εκατομμύρια– θα δουν αυξήσεις στα εισοδήματά τους.

Πώς επηρεάζονται όσοι έχουν προσωπική διαφορά

Ιδιαίτερη κατηγορία παραμένουν οι περίπου 671.000 συνταξιούχοι με θετική προσωπική διαφορά, οι οποίοι είχαν μείνει εκτός αυξήσεων τα προηγούμενα τρία χρόνια. Για αυτούς προβλέπεται σταδιακή ένταξη: το 2026 θα λάβουν το μισό της αύξησης (περίπου 1,18%), ενώ από το 2027 –οπότε και η προσωπική διαφορά καταργείται πλήρως– θα απολαμβάνουν ολόκληρη την αύξηση.