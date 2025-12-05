Αυξήσεις στις συντάξεις: Σε τροχιά οριστικής κατάργησης η προσωπική διαφορά

Στην πολυπόθητη αλλαγή που αναμένεται να ανακουφίσει χιλιάδες απόμαχους της δουλειάς προχωρά το οικονομικό επιτελείο. Η διάταξη «κλειδί» που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών ανοίγει το δρόμο για τη σταδιακή κατάργηση της προσωπικής διαφοράς και, μαζί με αυτήν, για την επανεμφάνιση πραγματικών αυξήσεων στις συντάξεις.

Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι περίπου 671.000 συνταξιούχοι θα δουν από την 1η Ιανουαρίου 2026 την εικόνα του μηνιαίου εισοδήματός τους να αλλάζει - έστω και συγκρατημένα στην αρχή.

Για μια μεγάλη μερίδα συνταξιούχων, η προσωπική διαφορά υπήρξε επί σειρά ετών «αόρατο φρένο» σε κάθε αύξηση. Το νέο πλαίσιο επιχειρεί να αποκαταστήσει σταδιακά αυτή την ανισορροπία, εισάγοντας έναν πιο δίκαιο κανόνα αναπροσαρμογών, ο οποίος θα οδηγήσει το 2027 σε πλήρη εξίσωση για όλους.

Ποιοι βλέπουν άμεσα όφελος

Η διάταξη διαμορφώνει τρεις διακριτές κατηγορίες συνταξιούχων:

1. Όσοι μηδενίζουν την προσωπική διαφορά έως το τέλος του 2025

Αποτελούν την πιο «τυχερή» κατηγορία. Από το 2026 θα λαμβάνουν ολόκληρη την ετήσια αύξηση της σύνταξης — η οποία υπολογίζεται σε περίπου 2,4%. Για αυτούς, η «σκιά» της προσωπικής διαφοράς ουσιαστικά τελειώνει.

2. Όσοι έχουν μικρή προσωπική διαφορά, μικρότερη από το μισό της αύξησης

Η διαφορά συμψηφίζεται με μέρος της αύξησης και το υπόλοιπο καταβάλλεται κανονικά. Διασφαλίζεται ότι σε κάθε περίπτωση θα λάβουν τουλάχιστον το 50% του συνολικού ποσοστού αύξησης.

3. Όσοι διατηρούν υψηλή προσωπική διαφορά



Αυτή η ομάδα θα λάβει το μισό του ποσοστού αύξησης, ενώ το υπόλοιπο θα λειτουργήσει ως συμψηφισμός. Παρότι το ποσό είναι περιορισμένο, αποτελεί την πρώτη «ρωγμή» σε μια πολύχρονη στασιμότητα.

Το καθοριστικό βήμα του 2027

Η διάταξη προβλέπει μια κρίσιμη τομή: από την 1η Ιανουαρίου 2027, όλες οι συντάξεις -ανεξαρτήτως υπολειπόμενης προσωπικής διαφοράς- θα αναπροσαρμόζονται με πλήρη αύξηση, χωρίς κανέναν συμψηφισμό. Η προσωπική διαφορά πλέον παύει να λειτουργεί ως αντικίνητρο ή περιορισμός· μένει μόνο ως λογιστικό υπόλοιπο, χωρίς να επηρεάζει τις μελλοντικές αποδοχές.

Με άλλα λόγια, από το 2027 και μετά, κάθε συνταξιούχος θα απολαμβάνει την ίδια ποσοστιαία ετήσια αύξηση, επαναφέροντας στην πράξη την ισονομία στο σύστημα συντάξεων.

Η σταδιακή άρση της προσωπικής διαφοράς συνεπάγεται επιβάρυνση για τον ΕΦΚΑ. Για τον λόγο αυτό, ο νόμος προβλέπει ότι το επιπλέον ποσό που θα απαιτείται κάθε χρόνο θα καλύπτεται μέσω ειδικής επιχορήγησης από τον Κρατικό Προϋπολογισμό - μια πρόβλεψη που θωρακίζει τα οικονομικά του Ταμείου και διασφαλίζει ότι οι συντάξεις θα καταβάλλονται απρόσκοπτα.