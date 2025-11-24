Επίδομα 250€: Στους λογαριασμούς των συνταξιούχων τα ποσά - Τι πρέπει να κάνετε αν δεν το λάβατε

Μια μικρή αλλά καθοριστική οικονομική ανάσα είδαν σήμερα στους λογαριασμούς τους χιλιάδες συνταξιούχοι άνω των 65 ετών, άτομα με αναπηρία και ανασφάλιστοι υπερήλικες. Η κυβέρνηση προχώρησε στην πρόωρη καταβολή της ετήσιας ενίσχυσης των 250 ευρώ, νωρίτερα από την αρχικά προγραμματισμένη ημερομηνία της 28ης Νοεμβρίου.



Πρόκειται για το πρώτο σκέλος ενός πακέτου δύο μόνιμων μέτρων που αφορά συνολικά πάνω από 2,5 εκατομμύρια πολίτες, με συνολικό δημοσιονομικό αποτύπωμα 590 εκατ. ευρώ.

Ακολουθούν οι ενοικιαστές

Την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου, σειρά παίρνουν οι ενοικιαστές: θα δουν αυτόματα στον λογαριασμό τους επιστροφή μέρους του ενοικίου, με βάση τα στοιχεία που έχουν δηλωθεί στις φορολογικές τους δηλώσεις. Και σε αυτή την περίπτωση, καμία αίτηση δεν απαιτείται – όλα γίνονται ψηφιακά και αυτόματα.

Δεν το λάβατε; Ελέγξτε το δικαίωμα

Όσοι δεν είδαν το ποσό στον λογαριασμό τους, μπορούν να κάνουν άμεσα έλεγχο δικαιώματος μέσω της πλατφόρμας του e-ΕΦΚΑ:

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες → Συνταξιούχοι →

«Έλεγχος δικαιώματος ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης»

«Έλεγχος δικαιώματος ετήσιας οικονομικής ενίσχυσης» ή στον απευθείας σύνδεσμο του ΕΦΚΑ

Η είσοδος γίνεται με κωδικούς Taxisnet, εξασφαλίζοντας προστασία και ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων.

Το επίδομα των 250 ευρώ – Ποιοι το λαμβάνουν

Η ενίσχυση καταβάλλεται απευθείας στους δικαιούχους με βάση τα στοιχεία από ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ, χωρίς διαδικασίες και αιτήσεις. Δικαιούχοι είναι:

Μονοπρόσωπα νοικοκυριά με εισόδημα έως 14.000 ευρώ.

Έγγαμοι ή σύμφωνο συμβίωσης με εισόδημα έως 26.000 ευρώ.

Με αξία ακίνητης περιουσίας έως 200.000 ευρώ για άγαμους και 300.000 ευρώ για έγγαμους.

Η ενίσχυση αφορά επίσης όσους λαμβάνουν αναπηρικά επιδόματα από ΟΠΕΚΑ και e-ΕΦΚΑ, χωρίς ηλικιακό όριο για τους συνταξιούχους με αναπηρία.

Αναλυτικά οι κατηγορίες δικαιούχων

Το επίδομα χορηγείται σε:

Συνταξιούχους του e-ΕΦΚΑ με κύρια σύνταξη αναπηρίας (μήνας Σεπτέμβριος).

Δικαιούχους σύνταξης ανασφάλιστων υπερηλίκων.

Δικαιούχους προνοιακών παροχών σε χρήμα του ΟΠΕΚΑ για άτομα με αναπηρία.

Συνταξιούχους πρώην ΟΓΑ με επίδομα απόλυτης αναπηρίας (100%).

Συνταξιούχους Δημοσίου που λαμβάνουν επίδομα νόσου/ανικανότητας ή εξωιδρυματικό επίδομα.

Ανάδοχους γονείς ατόμων ενταγμένων σε αναπηρικά προγράμματα.

Όσους δικαιούνται αναδρομική προνοιακή παροχή για τον μήνα Νοέμβριο.

Καταβολή και χαρακτηριστικά της ενίσχυσης

Η οικονομική ενίσχυση: