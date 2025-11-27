Ξεκινάει μπαράζ πληρωμών από τον ΟΠΕΚΑ - Πάνω από 1 εκατομμύριο δικαιούχοι στα ATM

Σε μπαράζ πληρωμών επιδομάτων προχωρά ο Οργανισμός Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), καλύπτοντας με αυτό τον τρόπο τις τακτικές αλλά και τις έκτακτες παροχές στους δικαιούχους για τον μήνα Νοέμβριο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση το συνολικό ποσό θα αγγίξει τα 338.080.255 ευρώ τα οποία θα διανεμηθούν σε 1.137.556 δικαιούχους.

Σημειώνεται, μάλιστα, πως η επίσημη ημερομηνία καταβολής είναι η Παρασκευή 29 Νοεμβρίου, ωστόσο, συνηθίζεται, η εντολή πληρωμής θα ξεκινά να εκτελείται από τις τράπεζες το απόγευμα της Πέμπτης 27 Νοεμβρίου. Έτσι οι δικαιούχοι θα βλέπουν τα ποσά στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς κάποιες ώρες νωρίτερα.

Οι κύριες παροχές του Νοεμβρίου

Το μεγαλύτερο μέρος των πληρωμών αφορά τις τακτικές προνοιακές παροχές με τους βασικούς δικαιούχους και τα αντίστοιχα ποσά να είναι τα εξής:



Επίδομα Παιδιού: 533.519 δικαιούχοι - 99.927.949 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 172.493 δικαιούχοι - 20.587.514 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 157.759 δικαιούχοι - 36.583.296 ευρώ

Αναπηρικά: 201.801 δικαιούχοι - 94.386.582 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 518 δικαιούχοι - 182.780 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 5.042 δικαιούχοι - 178.012 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.542 δικαιούχοι - 4.822.960 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.707 δικαιούχοι - 9.677.861 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 92 δικαιούχοι - 73.207 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 9.819 δικαιούχοι - 12.944.400 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 1.353 δικαιούχοι - 667.200 ευρώ

Κόκκινα Δάνεια: 2.646 δικαιούχοι - 285.276 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 21 δικαιούχοι - 21.000 ευρώ

Ευάλωτοι Οφειλέτες: 341 δικαιούχοι - 36.496 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 600 δικαιούχοι - 476.520 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.272 δικαιούχοι - 1.807.023 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.031 δικαιούχοι - 3.332.429 ευρώ

Το σύνολο των δικαιούχων ανέρχεται στους 1.137.556 ενώ οι συνολικές καταβολές στα 285.990.505 ευρώ.

Τι ισχύει για τα έκτακτα επιδόματα

Παράλληλα, σημαντικά ποσά θα καταβληθούν και για έκτακτες παροχές, καθώς και για την ενίσχυση ανασφάλιστων υπερηλίκων και παροχές κοινωνικής αλληλεγγύης με την καταβολή των εκτάκτων επιδομάτων να έχει ως εξής:

Αναπηρικά Επιδόματα: 161.468 δικαιούχοι - 40.367.000ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 88 δικαιούχοι - 23.500 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 11.109 δικαιούχοι - 2.777.250 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 21.868 δικαιούχοι - 5.467.000 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 13.820 δικαιούχοι - 3.455.000 ευρώ

Το σύνολο των δικαιούχων ανέρχεται στους 208.353 ενώ οι συνολικές καταβολές στα 52.089.750 ευρώ.