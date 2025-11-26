Πάνω από 100.000 δικαιούχοι κινδυνεύουν να χάσουν την επιστροφή φόρου και την επιδότηση ενοικίου

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καλεί τους πολίτες να δηλώσουν λογαριασμό IBAN προκειμένου να λαμβάνουν «με ταχύτητα και ασφάλεια» τις επιστροφές ή τις επιδοτήσεις που δικαιούνται,.

Σε ανακοίνωσή της η ΑΑΔΕ υπενθυμίζει στους πολίτες πως θα πρέπει να έχουν καταχωρίσει τον τραπεζικό τους λογαριασμό στο σύστημα, γιατί σε διαφορετική περίπτωση δεν θα μπορούν να λάβουν τυχόν καταβολές από επιδόματα ή επιστροφές χρημάτων από φόρους και επιδοτήσεις, που αναμένονται το αμέσως προσεχές διάστημα.

Μάλιστα, γίνεται γνωστό ότι περισσότεροι από 100.000 δικαιούχοι που δεν έχουν ακόμη δηλώσει ΙΒΑΝ θα ενημερωθούν και με προσωπικό μήνυμα.



Πώς δηλώνετε ΙΒΑΝ;



- Συνδέεστε με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet στην ψηφιακή πύλη myAADE (myAADE.gov.gr).



- Επιλέγετε Μητρώο & Επικοινωνία > Δήλωση Λογαριασμού ΙΒΑΝ.



- Καταχωρείτε τον λογαριασμό σας, αφού προηγουμένως βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργός και στο όνομά σας.

Γιατί είναι σημαντικό;

Περίπου 70.000 δικαιούχοι επιστροφής φόρου και 30.000 δικαιούχοι επιδότησης ενοικίου αναμένουν άμεση πίστωση στους λογαριασμούς τους, ενώ δεν έχουν δηλώσει λογαριασμό ΙΒΑΝ. Η δήλωση ΙΒΑΝ εξασφαλίζει την ομαλή ολοκλήρωση των πληρωμών, αποφεύγοντας άσκοπες καθυστερήσεις.



Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521: