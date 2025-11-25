Προσεχώς πληρωμή για το επίδομα παιδιού Α21 - Πότε θα καταβληθεί η έκτακτη δόση

Για τις 28 Νοεμβρίου 2025 (με τα χρήματα να είναι διαθέσιμα στα ΑΤΜ ήδη από το απόγευμα της προηγούμενη ημέρας, 27 Νοεμβρίου), προγραμματίζεται η πληρωμή της 5ης δόσης του επιδόματος παιδιού Α21.

Επιπλέον, αναμένεται έκτακτη καταβολή μέσα στον Δεκέμβριο, πιθανώς λίγο πριν από τα Χριστούγεννα (πιθανώς 18–23 ή 30/12), η οποία θεωρείται και ως ένα άτυπο «δώρο Χριστουγέννων» για τους δικαιούχους με χαμηλότερα εισοδήματα.

Θυμίζουμε ότι από τις 30 Μαΐου 2025, οι πληρωμές γίνονται μέσω προπληρωμένης κάρτας.

Δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού είναι Έλληνες πολίτες, ομογενείς αλλοδαποί, πολίτες κρατών μελών της ΕΕ, του ΕΟΧ και της Ελβετίας, αναγνωρισμένοι πρόσφυγες, ανιθαγενείς, δικαιούχοι ανθρωπιστικού καθεστώτος και πολίτες άλλων κρατών που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα.



Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά κάθε χρόνο από τον υπόχρεο ή τον/την σύζυγο ή το μέρος συμφώνου συμβίωσης, μέσω της εφαρμογής του ΟΠΕΚΑ με τα διαπιστευτήρια TaxisNet. Κατά την είσοδο, απαιτείται επιβεβαίωση ΑΜΚΑ και συναίνεση για την επεξεργασία των στοιχείων, ενώ η φόρμα εμφανίζει προ-συμπληρωμένα προσωπικά στοιχεία και τη σύνθεση της οικογένειας. Ο αιτών συμπληρώνει στοιχεία επικοινωνίας, ταυτότητας και τον ΙΒΑΝ για την καταβολή του επιδόματος. Έγγαμοι ή εν διαστάσει πρέπει να εισάγουν τον ΑΦΜ και ΑΜΚΑ του/της συζύγου.

Τα δικαιολογητικά

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά περιλαμβάνουν πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, πιστοποιητικό σπουδών για παιδιά άνω των 18 ετών, ιατρική γνωμάτευση για τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, καθώς και, σε ειδικές περιπτώσεις, ληξιαρχικές πράξεις θανάτου, δικαστικές αποφάσεις ή έγγραφα που αποδεικνύουν την επιμέλεια των παιδιών. Ανάλογα με την κατηγορία του δικαιούχου, μπορεί να απαιτούνται βεβαιώσεις ΕΕ, δελτίο ομογενούς, άδεια διαμονής ή αντίστοιχα έγγραφα για πρόσφυγες και δικαιούχους ανθρωπιστικού καθεστώτος. Όλα τα έγγραφα πρέπει να είναι σε ισχύ κατά την υποβολή της αίτησης. Το αρμόδιο όργανο μπορεί να ζητήσει συμπληρωματικά δικαιολογητικά εντός δύο μηνών, ενώ αιτήσεις που εγκρίθηκαν εκ παραδρομής ή χωρίς τις προϋποθέσεις μπορεί να ανακληθούν οποτεδήποτε, με αιτιολόγηση.

Σημειώνεται ότι η πλατφόρμα Α21 (ΗΔΙΚΑ) δεν δέχεται αιτήσεις περίπου από 3 Νοεμβρίου, λόγω εκκαθάρισης της πέμπτης δόσης.