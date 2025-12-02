Κλείνει προσωρινά την Τετάρτη η πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού

Κλείνει προσωρινά, αύριο Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου και ώρα 18.00, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού, σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον ΟΠΕΚΑ.



Η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 6ης διμηνιαίας δόσης για το 2025. Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.



Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το Επίδομα Παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.



Στον ιστότοπο του ΟΠΕΚΑ, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με τα επιδόματα. Επίσης, όσοι ενδιαφέρονται να ενημερωθούν λεπτομερώς για το Επίδομα Παιδιού, μπορούν να επισκεφθούν την σχετική ιστοσελίδα.