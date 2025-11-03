Επίδομα παιδιού: Κλείνει το απόγευμα της Δευτέρας 3 Νοεμβρίου η πλατφόρμα Α21

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 - Επίδομα Παιδιού θα κλείσει την Δευτέρα 3 Νοεμβρίου 2025 σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσαν το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας με τον εποπτευόμενο Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Συγκεκριμένα, όσοι γονείς ενδιαφέρονται να λάβουν τα ανάλογα επιδόματα θα μπορούν να καταθέσουν τις αιτήσεις τους έως τις 18:00.

Μετά το πέρας της ανωτέρω ώρας, η ηλεκτρονική πλατφόρμα δεν θα δέχεται νέες αιτήσεις μέχρι να ολοκληρωθεί η εκκαθάριση της πληρωμής της 5ης διμηνιαίας δόσης για το 2025.

Όταν ολοκληρωθεί η πληρωμή του επιδόματος, η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί ξανά για νέες αιτήσεις.

Υπενθυμίζεται στους δικαιούχους ότι για να χορηγηθεί το επίδομα παιδιού θα πρέπει η αίτηση να υποβληθεί οριστικά και να έχει εγκριθεί. Η αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται ως μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Οι δικαιούχοι του Επιδόματος Παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα idika.gr ή opeka.gr και με τη χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.

Ποιοι είναι δικαιούχοι

Το επίδομα δικαιούνται Έλληνες πολίτες, ομογενείς, πολίτες της ΕΕ και του ΕΟΧ, καθώς και υπήκοοι τρίτων χωρών με καθεστώς πρόσφυγα ή επικουρικής προστασίας, ή άδεια παραμονής για ανθρωπιστικούς λόγους.

Κοινή προϋπόθεση για όλους είναι η νόμιμη και μόνιμη διαμονή στην Ελλάδα για τουλάχιστον 5 έτη – ενώ για πολίτες χωρών εκτός Ε.Ε. απαιτείται διαμονή τουλάχιστον 12 ετών, αποδεικνυόμενη μέσω των φορολογικών δηλώσεων.

Τέλος στο επίδομα αν δεν ολοκληρωθεί η φοίτηση

Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.

Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν, εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.

Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί. Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη για την υποβολή αιτήσεων.