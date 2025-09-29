Επίδομα παιδιού Α21: Πότε ανοίγει η πλατφόρμα - Πώς θα κάνετε αίτηση

Αντίστροφη μέτρηση για να ανοίξει και πάλι η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το επίδομα παιδιού Α21, προκειμένου οι δικαιούχοι να καταθέσουν τις αιτήσεις τους και να λάβουν τα σχετικά ποσά που προβλέπονται, ανάλογα την κατηγορία στην οποία ανήκουν.

Όπως ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και τον Οργανισμό Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ), η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων ανοίγει την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2025 στις 08.00.



Η πλατφόρμα θα δέχεται νέες αιτήσεις ή τροποποιήσεις υφισταμένων έως τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου στις 18.00.



Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτησή τους στην πλατφόρμα της ΗΔΙΚΑ ή του ΟΠΕΚΑ με την χρήση των προσωπικών κωδικών πρόσβασης στο Taxisnet.



Το δικαιούμενο ποσό θα υπολογιστεί βάσει των εξαρτώμενων τέκνων που θα δηλωθούν στην αίτηση Α21 έτους 2025 και του συνολικού οικογενειακού εισοδήματος που οι δικαιούχοι είχαν το φορολογικό έτος 2024.



Επισημαίνεται ότι μεταξύ των προϋποθέσεων που θα ελέγχονται για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού είναι: η φοίτηση των εξαρτώμενων τέκνων στην υποχρεωτική εκπαίδευση – από το προνήπιο έως και το Γυμνάσιο – καθώς και η επάρκεια φοίτησης.



Στην αίτηση Α21 πρέπει να καταχωρηθούν απαραιτήτως στα σχετικά πεδία:

τα στοιχεία της Σχολικής Μονάδας,

η τάξη και ο Αριθμός Μητρώου του τέκνου που φοιτά στην υποχρεωτική εκπαίδευση.

Εάν διασταυρωθούν όλα τα στοιχεία του/της μαθητή/τριας, η αίτηση μπορεί να προχωρήσει κανονικά. Εάν δεν διασταυρωθούν εμφανίζεται σχετική επισήμανση και ο αιτών καλείται να επισυνάψει στην ηλεκτρονική αίτηση Α21 το απαραίτητο δικαιολογητικό.



Για να ολοκληρωθεί η αίτηση πρέπει να υποβληθεί.



Αίτηση που έχει αποθηκευτεί προσωρινά θεωρείται μη υποβληθείσα και δεν λαμβάνεται υπόψη.

Την Τρίτη (30/09) η τέταρτη δόση

Στο μεταξύ, την Τρίτη 30/09/2025 θα καταβληθούν τα κοινωνικά επιδόματα για τον μήνα Σεπτέμβριο από τον ΟΠΕΚΑ, συνολικού ύψους 275.516.021 ευρώ. Ένα μεγάλο μέρος των δικαιούχων, σχεδόν μισό εκατομμύριο, θα λάβουν την τέταρτη δόση στο Επίδομα Παιδιού Α21.

Όμως, όπως είθισται, από την προηγούμενη ημέρα της πληρωμής, δηλαδή τη Δευτέρα 29/09, και μετά τις απογευματινές ώρες, τα χρήματα αρχίζουν να φαίνονται στους λογαριασμούς των δικαιούχων και να είναι διαθέσιμα από τα ΑΤΜ των τραπεζών.

Σημειώνεται ότι η πέμπτη δόση του επιδόματος παιδιού θα καταβληθεί στις 28 Νοεμβρίου και η τελευταία (6η) δόση θα πληρωθεί λίγο πριν από τα Χριστούγεννα.