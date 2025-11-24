Βοήθημα 250 ευρώ: Ποιοι συνταξιούχοι θα το δουν σήμερα στους λογαριασμούς τους

Σήμερα ξεκινά η πληρωμή του ετήσιου βοηθήματος των 250 ευρώ, σηματοδοτώντας την έναρξη ενός πακέτου ενισχύσεων που αγγίζει τα 600 εκατ. ευρώ και αφορά συνολικά 2,4 εκατ. πολίτες. Η πρώτη ομάδα που πληρώνεται περιλαμβάνει περισσότερους από 1,4 εκατομμύρια συνταξιούχους, ανασφάλιστους υπερήλικες και άτομα με αναπηρία, οι οποίοι θα δουν μέσα στον στις επόμενες ώρες την παροχή στους λογαριασμούς τους.

Η ενίσχυση απευθύνεται σε όσους έχουν ήδη κλείσει τα 65 μέχρι το τέλος του 2024 και ταυτόχρονα βρίσκονται εντός συγκεκριμένων εισοδηματικών και περιουσιακών ορίων. Ειδικότερα, για έναν άγαμο ή χήρο δικαιούχο, το συνολικό εισόδημα δεν πρέπει να ξεπερνά τις 14.000 ευρώ τον χρόνο, ενώ για έγγαμο ζευγάρι το όριο διευρύνεται στις 26.000 ευρώ. Παράλληλα, η φορολογητέα ακίνητη περιουσία δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ για άγαμους και τις 300.000 ευρώ για ζευγάρια.

Τι ισχύει για όσους είναι κάτω των 65 ετών

Στα νοικοκυριά όπου και οι δύο σύζυγοι είναι άνω των 65 και λαμβάνουν σύνταξη, το επίδομα καταβάλλεται ξεχωριστά σε κάθε δικαιούχο, αρκεί το συνολικό καθαρό μηνιαίο εισόδημα να μην ξεπερνά τις 2.167 ευρώ. Αν ένας από τους δύο δεν έχει φτάσει ακόμη στο ηλικιακό όριο, τότε το ποσό καταβάλλεται μόνο στον σύζυγο που το πληροί.

Ένα σημείο που χρειάζεται προσοχή αφορά την προσωπική διαφορά. Καθώς προσμετράται στο φορολογητέο εισόδημα, μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της ενίσχυσης — ακόμη κι αν η καθαρή σύνταξη φαίνεται να βρίσκεται εντός των ορίων. Για παράδειγμα, δικαιούχος με 1.000 ευρώ καθαρές συντάξεις φαίνεται ότι πληροί τα κριτήρια. Αν όμως προστίθενται 300 ευρώ προσωπικής διαφοράς, το συνολικό μηνιαίο εισόδημα ανεβαίνει στα 1.300 ευρώ, οδηγώντας σε υπέρβαση του ορίου και αποκλεισμό απο την παροχή. Στον υπολογισμό συμπεριλαμβάνονται επίσης μισθώματα, τόκοι, αναδρομικές πληρωμές, αλλά και η αξία του ακινήτου όπως προκύπτει από τον ΕΝΦΙΑ. Τυχόν λάθη διορθώνονται μέσω των συστημάτων ΕΦΚΑ και ΑΑΔΕ.

Ποιοι δεν θα το λάβουν

Παρά τον μεγάλο αριθμό δικαιούχων, αρκετές κατηγορίες μένουν εκτός. Δεν δικαιούνται το επίδομα όσοι δεν έχουν συμπληρώσει τα 65 έτη, οι εργαζόμενοι συνταξιούχοι που λόγω των αποδοχών τους υπερβαίνουν τα όρια, όσοι λαμβάνουν προσωρινή σύνταξη, αλλά και συνταξιούχοι που εισέπραξαν υψηλά αναδρομικά μέσα στο 2024. Το ηλικιακό κριτήριο δεν ισχύει μόνο για άτομα με αναπηρία, τα οποία παραμένουν δικαιούχοι ανεξαρτήτως ηλικίας.

Εν τω μεταξύ από σήμερα τίθεται σε λειτουργία και η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, στην οποία ο κάθε πολίτης μπορεί να ενημερωθεί άμεσα και προσωποποιημένα για το αν βρίσκεται στη λίστα των δικαιούχων.

Έρχονται και άλλα βοηθήματα

Το επόμενο «κύμα» πληρωμών θα ακολουθήσει την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Περίπου ένα εκατομμύριο νοικοκυριά θα λάβουν επιστροφή ενός ενοικίου για το 2024, με ποσά που φτάνουν έως τα 800 ευρώ και προσαυξάνονται ανάλογα με τα εξαρτώμενα μέλη. Η επιστροφή αφορά τόσο κύρια όσο και φοιτητική κατοικία και καταβάλλεται χωρίς αίτηση, καθώς αποτελεί πλέον σταθερή πολιτική που εφαρμόζεται κάθε Νοέμβριο.

Αρκετοί πολίτες — κυρίως συνταξιούχοι με χαμηλά εισοδήματα που διαμένουν σε μισθωμένη κατοικία — θα δουν και τις δύο ενισχύσεις να πιστώνονται σχεδόν ταυτόχρονα, προσφέροντας μια σημαντική οικονομική ανάσα ενόψει του χειμώνα.