Πότε πληρώνονται οι συντάξεις Δεκεμβρίου - Οι αλλαγές στις ημερομηνίες κύριων και επικουρικών

Αλλαγές έρχονται στις ημερομηνίες πληρωμής των συντάξεων του ΕΦΚΑ. Με απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, θεσπίζεται μόνιμη καταβολή των κύριων και επικουρικών συντάξεων την ίδια ημέρα.

Για τους μη μισθωτούς (ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΕΤΑΑ), η πληρωμή ορίζεται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, ενώ για τους μισθωτούς (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τράπεζες, ΟΤΕ, κ.λπ.) την προτελευταία εργάσιμη.

Οι νέοι συνταξιούχοι (μετά την 1.1.2017) πληρώνονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη.

Οι αλλαγές στις ημερομηνίες πληρωμής

Οι ημερομηνίες καταβολής μηνιαίων κύριων συντάξεων ΕΦΚΑ είναι οι εξής:

1. Ως ημερομηνία καταβολής των μηναίων κύριων συντάξεων του ΕΦΚΑ ορίζεται:

α) Για τους μισθωτούς η προτελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

β) Για τους μη μισθωτούς η τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

2. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις οι ημερομηνίες της παραγράφου 1 δύναται να διαφοροποιούνται μετά από αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΦΚΑ και έγκριση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ρυθμίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής του σε φορείς που καταβάλλουν παροχές που δεν ανάγονται σε μηνιαία βάση

4. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος κάθε άλλη αντίθετη διάταξη καταργείται

Συνταξιούχοι από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016)

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) ΟΠΣ – ΕΦΚΑ για όλους όσους είναι νέοι συνταξιούχοι (Μισθωτοί και μη Μισθωτοί) από 1.1.2017 και έπειτα (νόμος 4387/2016) καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα

Πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων την ίδια ημερομηνία

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με την Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ αποφάσισε η πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων να γίνεται στην ίδια ημερομηνία σε μόνιμη βάση.