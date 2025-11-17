Επίδομα θέρμανσης: Πάνω από 550.000 αιτήσεις σε μια εβδομάδα - Τα λάθη που κοστίζουν ακριβά

«Βροχή» πέφτουν οι αιτήσεις από τα νοικοκυριά για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης με τα ποσά να κυμαίνονται από 100 έως 800 ευρώ και να φθάνουν τα 1.200 ευρώ ανάλογα με τη περιοχή που βρίσκεται η κατοικία, το είδος του καυσίμου και την οικογενειακή κατάσταση.

Τα στοιχεία δείχνουν ότι την πρώτη εβδομάδα λειτουργίας της η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ έχει δεχτεί περισσότερες από 550.000 αιτήσεις από τις οποίες 7 στις 10 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο θέρμανσης.

Η προκαταβολή

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, η πλατφόρμα θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 5 Δεκεμβρίου 2025 ενώ πριν από τα Χριστούγεννα στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων θα πιστωθεί η προκαταβολή του επιδόματος που φτάνει στο 60% του ποσού του επιδόματος που είχαν λάβει για την περίοδο 2024-2025.

Παρά το γεγονός ότι η διαδικασία υποβολής της αίτησης για το επίδομα θέρμανσης είναι απλή, τα νοικοκυριά θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικά για να αποφύγουν λάθη που θα τα θέσουν εκτός επιδόματος. Με βάση την εμπειρία τα συνηθέστερα λάθη που κάνουν ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές με αποτέλεσμα να χάνουν την ενίσχυση είναι τα ακόλουθα:

1. Οι έγγαμοι δηλώνουν ΙΒΑΝ στο όνομα του άλλου συζύγου από εκείνον που υπέβαλε την αίτηση. Θα πρέπει να δηλωθεί ο αριθμός ΙΒΑΝ που ανήκει στο πρόσωπο το οποίο έχει υποβάλει την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση. Η δήλωση του ΙΒΑΝ πρέπει να έχει γίνει πριν την οριστικοποίηση της αίτησης, στην πλατφόρμα «Δήλωση Λογαριασμού IBAN» της ψηφιακής πύλης myAADE της ΑΑΔΕ.

2. Στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου αναγράφεται ο ΑΦΜ της συζύγου (ή το αντίστροφο) και όχι του δικαιούχου που υποβάλλει την αίτηση για το επίδομα θέρμανσης. Στην περίπτωση αυτή, δεν θα ολοκληρωθεί η διασταύρωση των στοιχείων και η αίτηση θα μπλοκάρει Για να λυθεί το πρόβλημα και να ολοκληρωθεί η διασταύρωση των αγορών πετρελαίου θέρμανσης οι δικαιούχοι θα πρέπει να προχωρήσουν εγκαίρως σε μία μόνο από τις δύο παρακάτω ενέργειες:

α) να κάνουν ανάκληση της αίτησης τους πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων (5 Δεκεμβρίου 2025) και να υποβάλει εκ νέου αίτηση η/ο σύζυγος με τους δικούς της/του TAXISnet κωδικούς,

β) αν δεν έχουν περάσει 14 ημέρες από την ημερομηνία αγοράς του πετρελαίου θέρμανσης, μπορούν να ζητήσουν από τον προμηθευτή (πρατηριούχο) να αλλάξει τον ΑΦΜ αγοραστή και να δηλώσει της/του συζύγου.

3. Προσοχή χρειάζεται σε διπλοκατοικίες με κοινό «ρολόι» παροχής ρεύματος, ή όταν στα παραστατικά αγοράς πετρελαίου θέρμανσης αναγράφεται διαφορετικό ΑΦΜ από το ΑΦΜ του προσώπου που υπέβαλε την αίτηση στην πλατφόρμα myΘέρμανση καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις αν δεν γίνουν εγκαίρως οι διορθώσεις η επιδότηση χάνεται.

4. Οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης από νοικοκυριά που χρησιμοποιούν ηλεκτρικό ρεύμα και είναι δικαιούχοι του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ) απορρίπτεται αφού δεν δικαιούνται την επιδότηση. Ωστόσο μπορούν να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν το επίδομα για άλλο καύσιμο θέρμανσης π.χ. για πετρέλαιο η φυσικό αέριο.