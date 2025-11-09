Επίδομα θέρμανσης 2025-2026: Τα SOS, η προκαταβολή και οι «παγίδες» - Ξεκινούν οι αιτήσεις

Τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου ξεκινούν οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης 2025-26 το οποίο θα χορηγηθεί σε νοικοκυριά που θα επιλέξουν για τη θέρμανση του σπιτιού τους πετρέλαιο θέρμανσης, φωτιστικό πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα και βιομάζα ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια.

Το επίδομα που θα λάβει κάθε δικαιούχος δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 100 ευρώ, ούτε να υπερβαίνει τα 800 ευρώ. Το ανώτατο ποσό αυξάνεται μέχρι το ποσό των 1.200 ευρώ για οικισμούς με αυξημένες ενεργειακές ανάγκες.

Επισημαίνεται πως μόνο ένα είδος καυσίμου δύναται να επιδοτηθεί ανά δικαιούχο και για αγορές τουλάχιστον διπλάσιας αξίας των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης.

Δικαιούχοι

Δικαιούχοι του επιδόματος θέρμανσης είναι φυσικά πρόσωπα που θερμαίνονται με τα παραπάνω καύσιμα ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Δικαίωμα έχουν και ενοικιαστές ή φιλοξενούντες που δηλώνουν ωστόσο την κατοικία που μένουν ως κύρια.

Ειδικότερα, για τον καθορισμό ενός φυσικού προσώπου ως δικαιούχου πρέπει να πληρούνται τα ακόλουθα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:



- Tο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα πρέπει να ανέρχεται έως τα 16.000 ευρώ για μονομελές νοικοκυριό και 24.000 ευρώ για ζευγάρι. Το όριο αυτό προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί. Για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται έως 29.000 ευρώ το οποίο προσαυξάνεται κατά 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα του νοικοκυριού από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν πρέπει να υπερβαίνουν το ποσό των 80.000 ευρώ, με σκοπό την καλύτερη στόχευση των δικαιούχων.



- Τα περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων, όπως αυτά προκύπτουν από την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ του έτους 2025, δεν πρέπει να υπερβαίνουν τις 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τις 260.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες. Σε κάθε περίπτωση το ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.



Για τον υπολογισμό του επιδόματος λαμβάνονται υπόψη μια σειρά από παράγοντες, όπως η δριμύτητα του κλίματος κάθε περιοχής και η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας για τη θέρμανση ενός κτιρίου.

Ποιοι εξαιρούνται

- Εξαρτώμενα μέλη (δηλωμένα στη φορολογική δήλωση άλλου).



- Όσοι δηλώνουν ότι φιλοξενούνται.

- Όσοι πληρώνουν φόρο πολυτελείας ή έχουν πάνω από 2 Ι.Χ. (μαζί με συνιδιοκτησίες).



- Νομικά πρόσωπα, επαγγελματικές στέγες, φορολογικοί κάτοικοι αλλοδαπής.

- Για ρεύμα: όσοι δεν έχουν ενεργή παροχή ή είναι δικαιούχοι Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου (ΚΟΤ).

Ειδικές προϋποθέσεις ανά καύσιμο

- Καυσόξυλα: μόνο για οικισμούς ≤10.000 κατοίκων και κλιματικό συντελεστή ≥0,8 (όχι σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, Ιωάννινα).

- Πέλετ (βιομάζα): μόνο σε οικισμούς ≤25.000 κατοίκων και ΣΚ ≥0,8 (όχι σε ίδιες πόλεις).

- Τηλεθέρμανση: μόνο σε Δήμους Σερρών, Εορδαίας, Κοζάνης, Αμυνταίου, Μεγαλόπολης.

Προϋποθέσεις αγορών

Οι πολίτες πρέπει να έχουν υπόψιν τους ότι οι αγορές για το μέσο θέρμανσης που θα επιλέξουν, θα πρέπει να είναι αξίας τουλάχιστον διπλάσιας του επιδόματος (π.χ. για επίδομα 300 ευρώ, αγορές ≥600 €). Αν είναι μικρότερες, τότε καταβάλλεται το μισό της αξίας αγοράς, αλλά όχι κάτω από 100 ευρώ.



Οι περίοδοι των αγορών είναι:

- για πετρέλαιο: 15/10/2025–31/3/2026

- για άλλα καύσιμα / τηλεθέρμανση / ρεύμα: 1/10/2025–31/3/2026

- για καυσόξυλα και πέλετ: 1/6/2025–31/3/2026

Προθεσμίες

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως 5 Δεκεμβρίου 2025, ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση στην ψηφιακής πύλη myAADE (myaade.gov.gr), στη διαδρομή Εφαρμογές - Δημοφιλείς Εφαρμογές - myΘέρμανση, χρησιμοποιώντας τους κωδικούς πρόσβασης TAXISnet, για να ενταχθούν στο Μητρώο Δικαιούχων του επιδόματος θέρμανσης.

Προκαταβολή:

- Παλιοί δικαιούχοι: 60% του επιδόματος του 2024-25 (μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2025).

- Νέοι δικαιούχοι: 50% του υπολογιζόμενου ποσού (μέχρι 23 Δεκεμβρίου 2025).

Επόμενες πληρωμές:

- Έως 29 Μαΐου 2026 (κύρια δόση).

- Έως 31 Ιουλίου 2026 (τελική εξόφληση για φυσικό αέριο, τηλεθέρμανση, ηλεκτρική ενέργεια)

Τι να προσέξετε

- Φιλοξενούμενοι ή δηλωμένοι σε λάθος διεύθυνση δεν δικαιούνται.

- Αριθμός παροχής ρεύματος πρέπει να ταυτίζεται με την κύρια κατοικία στο Ε1 ή στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

- Αγορές χωρίς σωστό ΑΦΜ / απόδειξη στο όνομα του αιτούντος δεν μετρούν.

- Περισσότερες αιτήσεις με τον ίδιο αριθμό παροχής ρεύματος απορρίπτονται.

- Κοινόχρηστα πετρελαίου: πρέπει να δηλωθεί σωστά ο ΑΦΜ διαχειριστή/εταιρείας και το ποσό του διαμερίσματος.

- Αν δεν γίνουν αγορές τουλάχιστον διπλάσιας αξίας, χάνεται μεγάλο μέρος του επιδόματος.

- Δεν ισχύει για επαγγελματικές στέγες ή εξοχικά.



Ακολουθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τη χορήγηση του επιδόματος θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2025-2026: