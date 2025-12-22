Επίδομα θέρμανσης: Μέχρι την Τρίτη η προκαταβολή σε πάνω από 1 εκατ. νοικοκυριά

Στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πιστωθούν μέχρι αύριο Τρίτη (23/12) τα χρήματα από την προκαταβολή για το φετινό επίδομα θέρμανσης που για όσους το έλαβαν πέρυσι ανέρχεται στο 60% του συνολικού ποσού και για τους νέους στο 50% με κατώτατο όριο τα 80 ευρώ.

Τα στοιχεία της ΑΑΔΕ δείχνουν ότι οι αιτήσεις που υποβλήθηκαν μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση ανήλθαν σε 1.230.748 από τις οποίες οι 867.524 αφορούν επιδότηση για πετρέλαιο και λοιπά καύσιμα και οι 363.224 για ηλεκτρικό ρεύμα.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό το ημερολόγιο πληρωμών για το επίδομα θέρμανσης που κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ και φτάνει έως τα 1.200 ευρώ για περιοχές με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες προβλέπει τα εξής:

Έως 23 Δεκεμβρίου 2025 η προκαταβολή και η πληρωμή για αγορές με τιμολόγια έως 30 Νοεμβρίου 2025, με καταχώριση στοιχείων έως 5 Δεκεμβρίου.

Έως 29 Μαΐου 2026 η πληρωμή για αγορές καυσίμων (ή πέλετ και ξύλων) έως 15 Απριλίου 2026 εφόσον έχουν δηλωθεί έως 30 Απριλίου 2026.

Έως 31 Ιουλίου 2026 θα γίνει επιπλέον πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση.

Αναλυτικά παραδείγματα

Τα ποσά που θα λάβουν τα νοικοκυριά εξαρτώνται από την περιοχή που βρίσκεται η κύρια κατοικία, την οικογενειακή κατάσταση και το μέσο θέρμανσης.

Για παράδειγμα:

1. Δικαιούχος που έλαβε 300 ευρώ ως επίδομα θέρμανσης την περυσινή περίοδο θα λάβει προκαταβολικά το 60% του ποσού, δηλαδή 180 ευρώ. Το υπόλοιπο θα καταβληθεί σε επόμενες δόσεις με βάση τις καιρικές συνθήκες και τη συνολική κατανάλωση καυσίμων μέχρι τον Μάιο.

2. Νέος δικαιούχος με συνολικό ποσό επιδόματος ύψους 180 ευρώ θα λάβει ως προκαταβολή το 50% δηλαδή 90 ευρώ.

3. Οικογένεια με ένα παιδί στο κέντρο της Αθήνας θα λάβει επίδομα θέρμανσης 155 ευρώ εάν χρησιμοποιεί πετρέλαιο και 196 ευρώ εάν χρησιμοποιεί ρεύμα. Με δύο παιδιά το ποσό του επιδόματος για πετρέλαιο διαμορφώνεται στα 181 ευρώ και για ρεύμα στα 229 ευρώ

4. Για οικογένεια με ένα παιδί στη Θεσσαλονίκη το επίδομα ανέρχεται σε 256 ευρώ εάν χρησιμοποιεί πετρέλαιο και σε 324 ευρώ εάν χρησιμοποιεί ρεύμα. Με δύο παιδιά αυξάνεται στα 298 και 378 ευρώ αντίστοιχα.

5. Οικογένεια με ένα παιδί που διαμένει στην Κοζάνη θα λάβει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου ύψους 256 ευρώ και για χρήση ηλεκτρικού ρεύματος 324 ευρώ. Αν έχει δύο παιδιά τα ποσά διαμορφώνονται σε 298 και 378 ευρώ αντίστοιχα.

6. Οικογένεια με ένα παιδί και κατοικία στην Ξάνθη θα λάβει 295 ευρώ για πετρέλαιο και 374 για ρεύμα. Αντίστοιχα για οικογένεια με δύο παιδία τα ποσά ανέρχονται σε 344 και 436 ευρώ.

7. Οικογένεια με ένα παιδί στο Βέρμιο θα λάβει επίδομα θέρμανσης για χρήση πετρελαίου 715 ευρώ και για χρήση ηλεκτρικού ρεύματος 906 ευρώ. Με δύο παιδιά τα ποσά διαμορφώνονται σε 865 και 1.057 ευρώ αντίστοιχα.