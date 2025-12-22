Ο χάρτης πληρωμών από 22 έως 24 Δεκεμβρίου για όλους τους δικαιούχους σε ΟΠΕΚΑ, ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ

Εκατομμύρια συνταξιούχοι, άνεργοι και δικαιούχοι επιδομάτων θα δουν τους λογαριασμούς τους να αυξάνονται από την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου έως και την παραμονή των Χριστουγέννων 24 Δεκεμβρίου καθώς θα καταβληθούν τα επιδόματά τους.

Συγκεκριμένα, τη Δευτέρα 22/12 θα καταβληθούν από τον ΟΠΕΚΑ, ΕΦΚΑ τα επιδόματα για τον μήνα Δεκέμβριο. Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ θα πραγματοποιηθούν την 24η Δεκεμβρίου.

Τα επιδόματα του ΟΠΕΚΑ

Επίδομα Παιδιού : 549.854 δικαιούχοι – 95.263.608 ευρώ

Επίδομα Στέγασης: 170.678 δικαιούχοι – 20.313.832 ευρώ

Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα: 155.610 δικαιούχοι – 36.049.247ευρώ

Αναπηρικά: 201.367 δικαιούχοι – 90.264.889 ευρώ

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής: 523 δικαιούχοι –170.883 ευρώ

Επίδομα Ομογενών: 5.019 δικαιούχοι –177.315 ευρώ

Επίδομα Ανασφάλιστων Υπερηλίκων, ν. 1296/1982: 12.445 δικαιούχοι – 4.899.632 ευρώ

Επίδομα Κοινωνικής Αλληλεγγύης Υπερηλίκων: 22.893 δικαιούχοi – 9.344.682 ευρώ

Έξοδα Κηδείας: 87 δικαιούχοι – 69.295 ευρώ

Επίδομα Γέννησης: 10.032δικαιούχοι – 13.267.100 ευρώ

Επίδομα Ορεινών και μειονεκτικών περιοχών: 556 δικαιούχοι 277.800 ευρώ

Προστατευόμενα τέκνα θανόντων σε φυσικές καταστροφές: 22 δικαιούχοι – 23.000 ευρώ

Επίδομα Αναδοχής: 601 δικαιούχοι – 486.312 ευρώ

Πρόγραμμα Προσωπικού Βοηθού: 2.311 δικαιούχοι – 1.767.087 ευρώ

Επίδομα Αλληλεγγύης για την Ελληνική μειονότητα Αλβανίας: 14.168 δικαιούχοι -3.277.230 ευρώ

Πρόγραμμα Μετεγκατάστασης Έβρου: 2 δικαιούχοι – 7.500 ευρώ

Οι πληρωμές του ΕΦΚΑ

Στις 22 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 1.135.042.864,65 ευρώ σε 1.680.579 δικαιούχους για πληρωμή κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιανουαρίου 2026.

Στις 23 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 16.326.198,03 ευρώ σε 34.460 δικαιούχους για πληρωμή παροχών (επιδόματα μητρότητας, έξοδα κηδείας, επιδόματα ασθενείας και ατυχημάτων).

Στις 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 3.050.000 ευρώ σε 8.200 δικαιούχους για πληρωμή προκαταβολών συντάξεων Ιανουαρίου 2026 του ν. 4778/2021.

Από σήμερα 22 έως 24 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 28.500.000 ευρώ σε 1.350 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.

Οι πληρωμές της ΔΥΠΑ