Ξεκινούν πληρωμές ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ - Θα καταβληθούν πάνω από 26 εκατ. ευρώ μέχρι τις 2 Ιανουαρίου

Σε προγραμματισμένες πληρωμές προχωρούν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ από τις 28 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα καταβληθούν συνολικά 26.885.193,93 ευρώ σε 30.450 δικαιούχους.

Αναλυτικά οι καταβολές:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους, που αφορούν επιστροφές εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ:

11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.

500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.

12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.

1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου.