Οικονομία Πληρωμές ΕΦΚΑ e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

Ξεκινούν πληρωμές ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ - Θα καταβληθούν πάνω από 26 εκατ. ευρώ μέχρι τις 2 Ιανουαρίου

Συνολικά 26.885.193,93 ευρώ θα καταβληθούν σε 30.450 δικαιούχους από τις 29 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου.

Eurokinissi
Eurokinissi
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Σε προγραμματισμένες πληρωμές προχωρούν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ από τις 28 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα καταβληθούν συνολικά 26.885.193,93 ευρώ σε 30.450 δικαιούχους.

Αναλυτικά οι καταβολές:

Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους, που αφορούν επιστροφές εισφορών μη μισθωτών.

Από τη ΔΥΠΑ:

  • 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
  • 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
  • 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
  • 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.

Οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου.

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Οικονομία Πληρωμές ΕΦΚΑ e-ΕΦΚΑ ΔΥΠΑ

ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader