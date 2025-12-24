Ξεκινούν πληρωμές ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ - Θα καταβληθούν πάνω από 26 εκατ. ευρώ μέχρι τις 2 Ιανουαρίου
Συνολικά 26.885.193,93 ευρώ θα καταβληθούν σε 30.450 δικαιούχους από τις 29 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου.
Σε προγραμματισμένες πληρωμές προχωρούν ο e-ΕΦΚΑ και η ΔΥΠΑ από τις 28 Δεκεμβρίου έως τις 2 Ιανουαρίου.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, θα καταβληθούν συνολικά 26.885.193,93 ευρώ σε 30.450 δικαιούχους.
Αναλυτικά οι καταβολές:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 30 Δεκεμβρίου θα καταβληθούν 2.085.193,93 ευρώ σε 1.300 δικαιούχους, που αφορούν επιστροφές εισφορών μη μισθωτών.
Από τη ΔΥΠΑ:
- 11.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα.
- 500.000 ευρώ σε 80 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 12.000.000 ευρώ σε 11.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 1.300.000 ευρώ σε 70 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
Οι πληρωμές θα ολοκληρωθούν έως την Πέμπτη 2 Ιανουαρίου.