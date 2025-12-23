Επίδομα θέρμανσης: Ξεκινούν οι πληρωμές - Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές

Σε δόσεις και ανάλογα με την περίοδο τιμολόγησης και τον τύπο καυσίμου θα λάβουν οι δικαιούχοι το επίδομα θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2025-2026. Η πρώτη δόση αναμένεται να πιστωθεί σήμερα στους λογαριασμούς των δικαιούχων, ενώ οι δικαιούχοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στο πώς θα δηλώσουν ΙΒΑΝ και παραστατικά.

Το επίδομα χορηγείται σε φυσικά πρόσωπα που πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά και περιουσιακά όρια, ενώ το ύψος του διαμορφώνεται ανάλογα με το μέσο θέρμανσης που χρησιμοποιεί κάθε νοικοκυριό — από πετρέλαιο, φυσικό αέριο και υγραέριο έως καυσόξυλα, πέλετ, τηλεθέρμανση ή ηλεκτρικό ρεύμα.

Το ποσό κυμαίνεται μεταξύ 100 και 800 ευρώ, με ανώτατο όριο τα 1.200 ευρώ για περιοχές που αντιμετωπίζουν ακραίες και παρατεταμένες χαμηλές θερμοκρασίες. Στα ζευγάρια δικαιούχος θεωρείται ο υπόχρεος της φορολογικής δήλωσης — ή ένας από τους δύο αν υποβάλλεται χωριστή δήλωση. Η ενίσχυση αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία, είτε ανήκει στον δικαιούχο, είτε ενοικιάζεται, είτε έχει παραχωρηθεί.

Χρονοδιάγραμμα καταβολών

-Έως 23 Δεκεμβρίου 2025 θα πληρωθεί η προκαταβολή για όσες αγορές καυσίμων τιμολογήθηκαν μέχρι τις 30 Νοεμβρίου και έχουν δηλωθεί έως τις 5 Δεκεμβρίου.

-Έως 29 Μαΐου 2026 θα δοθούν τα ποσά για καταναλώσεις από 1η Οκτωβρίου 2025, ενώ για ξύλα και πέλετ λαμβάνεται υπόψη η περίοδος 1ης Ιουνίου 2025 – 31ης Μαρτίου 2026. Η τιμολόγηση πρέπει να έχει γίνει έως 15 Απριλίου 2026 και η καταχώριση έως 30 Απριλίου 2026.

-Έως 31 Ιουλίου 2026 θα πραγματοποιηθεί ειδική πληρωμή για φυσικό αέριο και τηλεθέρμανση, καλύπτοντας την κατανάλωση από 1η Οκτωβρίου 2025 έως 31 Μαρτίου 2026.

Οι δικαιούχοι καλούνται να επιβεβαιώσουν ότι τα παραστατικά έχουν εκδοθεί στον ΑΦΜ που έχει δηλωθεί στην αίτηση και αφορούν πράγματι την κύρια κατοικία τους. Οι πληρωμές καυσίμων πρέπει να έχουν γίνει με τρόπο που να ελέγχεται — συνήθως μέσω τράπεζας.

Απαιτείται επίσης προσοχή στην καταχώριση στοιχείων όπως IBAN, διεύθυνση, τετραγωνικά και είδος καυσίμου, καθώς λάθη μπορούν να καθυστερήσουν ή να «παγώσουν» την πληρωμή. Όσοι εντοπίζουν προβλήματα μπορούν να τα διορθώσουν μέσα στις επιτρεπόμενες προθεσμίες.

Σε περίπτωση απόρριψης που κρίνεται αδικαιολόγητη, συνιστάται επικοινωνία με λογιστή ή την αρμόδια υπηρεσία ώστε να γίνει έλεγχος των στοιχείων και, αν προκύπτει σφάλμα, νέα αξιολόγηση.