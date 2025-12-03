Breaking news icon BREAKING
NEWS

Ραγδαία επιδείνωση: Έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ- Κόκκινος συναγερμός για καταιγίδες

Οικονομία Συντάξεις Σας είναι χρήσιμα

Συντάξεις Ιανουαρίου: Νωρίτερα στους λογαριασμούς - Αναλυτικά οι ημερομηνίες πληρωμών

Τα χρήματα πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων συνταξιούχων και εμφανίζονται στο ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη.

Φωτο: Intime
Φωτο: Intime
Συντακτική Ομάδα Flash.gr avatar
Συντακτική Ομάδα Flash.gr

Νωρίτερα θα καταβληθούν φέτος οι συντάξεις Ιανουαρίου, με ορισμένες πληρωμές να ξεκινούν μάλιστα από τις 19 Δεκεμβρίου.

Τα χρήματα από τις συντάξεις Ιανουαρίου 2026 πιστώνονται στον τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων συνταξιούχων και εμφανίζονται στο ΑΤΜ την προηγούμενη εργάσιμη, μετά τις 17:00 το απόγευμα.

Οι συντάξεις (κύριες και επικουρικές) εξακολουθούν να καταβάλλονται την τέταρτη τελευταία εργάσιμη ημέρα του προηγούμενου μήνα, όπως προβλέπει ο νόμος 4387/2016.

Πληρωμές την Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025

Νέοι συνταξιούχοι από 1/1/2017 (ν.4387/2016) – Όλες οι νέες συντάξεις μετά την 1/1/2017

  • ΟΑΕΕ – Μη μισθωτοί
  • ΟΓΑ – Αγρότες
  • ΕΤΑΑ (μη μισθωτοί) – Ελεύθεροι επαγγελματίες / επιστήμονες

Πληρωμές τη Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025

  • ΙΚΑ – Μισθωτοί ιδιωτικού τομέα
  • ΝΑΤ – Ναυτικοί
  • Δημόσιο – Συνταξιούχοι δημοσίου
  • Λοιπά ταμεία ΕΦΚΑ (Μισθωτών) – Ίδιες ημερομηνίες με Δημόσιο

Διάβασε σχετικά

Διάβασε περισσότερα

Οικονομία Συντάξεις Σας είναι χρήσιμα

ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ

Loader