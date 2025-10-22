Επίδομα ανεργίας έως 1.295 ευρώ: Πόσοι έχουν ενταχθεί στο πιλοτικό πρόγραμμα - Πότε θα επεκταθεί

Πάνω από 11.000 άνεργοι έχουν λάβει τους τελευταίους έξι μήνες το νέο αυξημένο επίδομα ανεργίας, που μπορεί να φτάσει έως και 1.295 ευρώ, ανάλογα με τα χρόνια ασφάλισης και το ύψος των αποδοχών του δικαιούχου.

Πρόκειται για το πιλοτικό πρόγραμμα επιδότησης ανεργίας που εφαρμόζει η ΔΥΠΑ (πρώην ΟΑΕΔ) και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με συνολικό προϋπολογισμό 100 εκατ. ευρώ.

Το νέο καθεστώς επιδότησης καλύπτει 15.000 ανέργους που εγγράφηκαν στα μητρώα της ΔΥΠΑ μετά τις 27 Μαρτίου 2025, εισάγοντας για πρώτη φορά ένα ανταποδοτικό μοντέλο που συνδέει το ύψος του επιδόματος με το εργασιακό ιστορικό του κάθε πολίτη.

Την προεπιλογή των δικαιούχων κάνει ειδικός αλγόριθμος, ο οποίος υπολογίζει το επίδομα με βάση τόσο το ισχύον σύστημα (540 ευρώ) όσο και το νέο, εξασφαλίζοντας ότι κανείς δεν λαμβάνει μικρότερο ποσό.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΥΠΑ, πάνω από 11.000 άνεργοι έχουν ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα και λαμβάνουν την οικονομική ενίσχυση. Ενθαρρυντικό θεωρείται το γεγονός ότι περίπου 15% έως 20% των ωφελουμένων έχουν ήδη επιστρέψει στην αγορά εργασίας, γεγονός που δείχνει ότι η σύνδεση του επιδόματος με την ενεργή αναζήτηση εργασίας λειτουργεί αποτελεσματικά.

Όπως αναφέρουν πηγές της ΔΥΠΑ, η νέα αρχιτεκτονική των παροχών ενισχύει τα κίνητρα απασχόλησης και αποτρέπει τη «μόνιμη εξάρτηση» από τα επιδόματα.

Δύο μέρη - σταθερό και μεταβλητό επίδομα

Το νέο επίδομα ανεργίας αποτελείται από δύο σκέλη:

1. Το σταθερό μέρος

Υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές του δικαιούχου και τον κατώτατο μισθό. Το ποσό ξεκινά στο 70% του κατώτατου ημερομισθίου για το πρώτο τρίμηνο και μειώνεται σταδιακά κάθε τρεις μήνες (60%, 50%, 40%, 30%, 20%), εφόσον ο άνεργος δεν έχει ακόμη βρει εργασία. Στόχος είναι να ενθαρρυνθεί η ταχύτερη επανένταξη στην αγορά εργασίας, διατηρώντας ωστόσο τον μέσο όρο επιδότησης στο 55% του κατώτατου μισθού στο πρώτο έτος, όπως ισχύει και σήμερα.

2. Το μεταβλητό μέρος (μπόνους)

Συνδέεται με τα έτη ασφάλισης και τις προηγούμενες αποδοχές του δικαιούχου. Όσοι έχουν εργαστεί τουλάχιστον τέσσερα χρόνια λαμβάνουν επιπλέον ποσό, το οποίο αυξάνεται όσο περισσότερα είναι τα χρόνια ασφάλισης (έως το 20ό έτος). Με αυτόν τον τρόπο, το νέο σύστημα επιβραβεύει τον συνεπή εργαζόμενο και καθιστά το επίδομα πραγματικά ανταποδοτικό, σε αντίθεση με το προνοιακό μοντέλο του παρελθόντος.

Η επόμενη ημέρα

Η καθολική εφαρμογή του νέου επιδόματος σε όλους τους ανέργους θα εξαρτηθεί από τα αποτελέσματα της αξιολόγησης που βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη. Το υπουργείο Εργασίας και η ΔΥΠΑ εξετάζουν την επίδραση του μέτρου στην απασχολησιμότητα, αλλά και τις κοινωνικοοικονομικές του συνέπειες, ώστε να διαμορφώσουν ένα μόνιμο σύστημα παροχών ανεργίας που θα είναι αποτελεσματικότερο, δικαιότερο και πιο απλό στη λειτουργία του.