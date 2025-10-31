Πότε δίνεται το επίδομα των 250 ευρώ - Μαζί και η επιστροφή ενοικίου

Στην ημερομηνία καταβολής του επιδόματος των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, την επιστροφή ενοικίου και τα τέλη κυκλοφορίας αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.

Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε ότι «τόσο το επίδομα των 250 ευρώ όσο και η επιστροφή ενοικίου θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου αλλά επειδή πέφτει Κυριακή, θα γίνει 28η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή. Αναφορικά με το ενοίκιο έχουμε κάνει εκκαθαρίσεις, και η συντριπτική πλειονότητα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχουν προβλήματα ως προς την καταβολή. Επίσης δεν υπάρχει αίτηση ούτε για το ενοίκιο, ούτε τα 250 ευρώ».

Σημείωσε ότι γύρω στις 5 Νοεμβρίου έρχονται τα «ραβασάκια» σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση.

Επιπλέον, ο κ. Τσάπαλος μίλησε και για το επίδομα θέρμανσης, επισημαίνοντας ότι στις αρχές του Νοέμβρη αναμένεται ΚΥΑ με σκοπό στα μέσα του μήνα να ανοίξει η σχετική πλατφόρμα για τις αιτήσεις.