Πότε δίνεται το επίδομα των 250 ευρώ - Μαζί και η επιστροφή ενοικίου
Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΥΠΕΘΟ μίλησε και για τα τέλη κυκλοφορίας, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν θα δοθεί παράταση.
Στην ημερομηνία καταβολής του επιδόματος των 250 ευρώ σε χαμηλοσυνταξιούχους, την επιστροφή ενοικίου και τα τέλη κυκλοφορίας αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος.
Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε ότι «τόσο το επίδομα των 250 ευρώ όσο και η επιστροφή ενοικίου θα γίνει στις 30 Νοεμβρίου αλλά επειδή πέφτει Κυριακή, θα γίνει 28η Νοεμβρίου ημέρα Παρασκευή. Αναφορικά με το ενοίκιο έχουμε κάνει εκκαθαρίσεις, και η συντριπτική πλειονότητα είναι μια χαρά. Δεν υπάρχουν προβλήματα ως προς την καταβολή. Επίσης δεν υπάρχει αίτηση ούτε για το ενοίκιο, ούτε τα 250 ευρώ».
Σημείωσε ότι γύρω στις 5 Νοεμβρίου έρχονται τα «ραβασάκια» σχετικά με τα τέλη κυκλοφορίας. Ωστόσο, ξεκαθάρισε ότι δεν θα δοθεί καμία παράταση.
Επιπλέον, ο κ. Τσάπαλος μίλησε και για το επίδομα θέρμανσης, επισημαίνοντας ότι στις αρχές του Νοέμβρη αναμένεται ΚΥΑ με σκοπό στα μέσα του μήνα να ανοίξει η σχετική πλατφόρμα για τις αιτήσεις.