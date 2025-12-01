Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πώς θέτω το όχημά μου σε ψηφιακή ακινησία - Τα βήματα

Τα τέλη κυκλοφορίας 2026 είναι αναρτημένα στην πλατφόρμα myCar (του gov.gr) και οι κάτοχοι των οχημάτων καλούνται να προχωρήσουν στην πληρωμή τους μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Αν δεν εξοφληθούν έως την καθορισμένη προθεσμία (31.12), τότε επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 100% του ποσού των τελών. Επιπλέον, το όχημα θεωρείται σε ακινησία και δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί.

Ειδικότερα, για όσους θελήσουν να θέσουν το όχημά τους σε ψηφιακή ακινησία, πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα, μέσω της πλατφόρμας myCAR στην ψηφιακή πύλη myAADE:

Συνδέεστε στην εφαρμογή ακολουθώντας τη διαδρομή: Εφαρμογές > Φορολογικές Υπηρεσίες > Οχήματα > myCAR > Είσοδος στην Εφαρμογή > Ψηφιακή Ακινησία / Κυκλοφορία > Δήλωση Ακινησίας Οχημάτων (είσοδος με κωδικούς TAXISnet). Επιλέγετε ή καταχωρείτε τον αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος. Συμπληρώνετε τα στοιχεία της διεύθυνσης ακινητοποίησης (Τ.Κ., οδό, αριθμό). Δηλώνετε υπεύθυνα αν ο χώρος στάθμευσης είναι:

- ιδιόκτητος,

- ενοικιασμένος ή

- παραχωρημένος. Υποβάλετε την αίτηση.

Με την υποβολή της αίτησης, το σύστημα ολοκληρώνει άμεσα τη διαδικασία όταν υπάρχει ένας μόνο ιδιοκτήτης, εκδίδοντας αριθμό αίτησης και ενημερώνοντάς σας ότι το όχημα έχει τεθεί σε ψηφιακή ακινησία.

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας, οι υπόλοιποι ιδιοκτήτες ενημερώνονται αυτόματα μέσω της θυρίδας «Τα Μηνύματά μου» και η ακινησία ενεργοποιείται μόνο αφού εγκρίνουν και εκείνοι το αίτημα μέσω της εφαρμογής myCAR.