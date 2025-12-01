Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πώς ενεργοποιείται η πληρωμή σε 12 δόσεις

Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη κυκλοφορίας καθώς την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου εκπνέει η διορία για την πληρωμή τους με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ να υπενθυμίζει πως η διαδικασία έχει πλέον περάσει ολοκληρωτικά στην ψηφιακή εποχή.

Οι οδηγοί που διαθέτουν πιστωτική κάρτα μπορούν να εξοφλήσουν το ποσό σε έως και 12 άτοκες δόσεις, μια «ανάσα» για τα τελευταία έξοδα της χρονιάς.

Η πληρωμή γίνεται εύκολα: με ή χωρίς κωδικούς TAXISnet απευθείας μέσα από τις επίσημες πλατφόρμες της ΑΑΔΕ ή μέσω του mobile app myAADEapp.

Τα ποσά των τελών κυκλοφορίας ανά περίοδο ταξινόμησης

Οχήματα που ταξινομήθηκαν από 1/1/2006 έως 31/10/2010

0–300 κ.εκ.: 22€

301–785 κ.εκ.: 55€

786–1.071 κ.εκ.: 120€

1.072–1.357 κ.εκ.: 135€

1.358–1.548 κ.εκ.: 255€

1.549–1.738 κ.εκ.: 280€

1.739–1.928 κ.εκ.: 320€

1.929–2.357 κ.εκ.: 690€

2.358–3.000 κ.εκ.: 920€

3.001–4.000 κ.εκ.: 1.150€

4.001 κ.εκ.: 1.380€

Οχήματα που ταξινομήθηκαν από 1/1/2001 έως 31/12/2005

0–300 κ.εκ.: 22€

301–785 κ.εκ.: 55€

786–1.071 κ.εκ.: 120€

1.072–1.357 κ.εκ.: 135€

1.358–1.548 κ.εκ.: 240€

1.549–1.738 κ.εκ.: 265€

1.739–1.928 κ.εκ.: 300€

1.929–2.357 κ.εκ.: 630€

2.358–3.000 κ.εκ.: 840€

3.001–4.000 κ.εκ.: 1.050€

4.001 κ.εκ.: 1.260€

Οχήματα με ταξινόμηση πριν το 2000

0–300 κ.εκ.: 22€

301–785 κ.εκ.: 55€

786–1.071 κ.εκ.: 120€

1.072–1.357 κ.εκ.: 135€

1.358–1.548 κ.εκ.: 225€

1.549–1.738 κ.εκ.: 250€

1.739–1.928 κ.εκ.: 280€

1.929–2.357 κ.εκ.: 615€

2.358–3.000 κ.εκ.: 820€

3.001–4.000 κ.εκ.: 1.025€

4.001 κ.εκ.: 1.230€

Πώς πληρώνουμε εμπρόθεσμα – Βήμα βήμα

Με κωδικούς TAXISnet

Είσοδος στο myAADE Επιλογή: Εφαρμογές → Φορολογικές υπηρεσίες → Οχήματα → myCAR Διαδρομή: Τέλη Κυκλοφορίας → Ειδοποιητήρια Τελών

Χωρίς κωδικούς TAXISnet

Είσοδος στο myAADE Επιλογή: Τέλη κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet Καταχώριση ΑΦΜ και αριθμού κυκλοφορίας Οι κωδικοί πληρωμής είναι διαθέσιμοι και στο κινητό μέσω του myWallet → Τέλη Κυκλοφορίας.

Τα τσουχτερά πρόστιμα για όσους θα αργήσουν

25% επί του ποσού για πληρωμή έως 31/1/2026

50% προσαύξηση για εξόφληση μέσα στον Φεβρουάριο 2026

100% πρόστιμο (ίσο με τα τέλη) από 1/3/2026 και μετά

Η ΑΑΔΕ συστήνει στους ιδιοκτήτες οχημάτων να μην περιμένουν την… τελευταία στιγμή, καθώς η ψηφιακή πληρωμή, όσο εύκολη κι αν είναι, τις τελευταίες μέρες «γονατίζει» από επισκέψεις.