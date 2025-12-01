Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πώς ενεργοποιείται η πληρωμή σε 12 δόσεις
Λήγει 31/12 η διορία για τα τέλη κυκλοφορίας 2026. Με πιστωτική κάρτα πληρώνεις σε έως 12 άτοκες δόσεις, με ή χωρίς TAXISnet, ψηφιακά μέσω ΑΑΔΕ και myAADEapp. Αναλυτικός οδηγός, ποσά και πρόστιμα για εκπρόθεσμη καταβολή.
Αντίστροφη μέτρηση για τα τέλη κυκλοφορίας καθώς την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου εκπνέει η διορία για την πληρωμή τους με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ να υπενθυμίζει πως η διαδικασία έχει πλέον περάσει ολοκληρωτικά στην ψηφιακή εποχή.
Οι οδηγοί που διαθέτουν πιστωτική κάρτα μπορούν να εξοφλήσουν το ποσό σε έως και 12 άτοκες δόσεις, μια «ανάσα» για τα τελευταία έξοδα της χρονιάς.
Η πληρωμή γίνεται εύκολα: με ή χωρίς κωδικούς TAXISnet απευθείας μέσα από τις επίσημες πλατφόρμες της ΑΑΔΕ ή μέσω του mobile app myAADEapp.
Τα ποσά των τελών κυκλοφορίας ανά περίοδο ταξινόμησης
Οχήματα που ταξινομήθηκαν από 1/1/2006 έως 31/10/2010
- 0–300 κ.εκ.: 22€
- 301–785 κ.εκ.: 55€
- 786–1.071 κ.εκ.: 120€
- 1.072–1.357 κ.εκ.: 135€
- 1.358–1.548 κ.εκ.: 255€
- 1.549–1.738 κ.εκ.: 280€
- 1.739–1.928 κ.εκ.: 320€
- 1.929–2.357 κ.εκ.: 690€
- 2.358–3.000 κ.εκ.: 920€
- 3.001–4.000 κ.εκ.: 1.150€
- 4.001 κ.εκ.: 1.380€
Οχήματα που ταξινομήθηκαν από 1/1/2001 έως 31/12/2005
- 0–300 κ.εκ.: 22€
- 301–785 κ.εκ.: 55€
- 786–1.071 κ.εκ.: 120€
- 1.072–1.357 κ.εκ.: 135€
- 1.358–1.548 κ.εκ.: 240€
- 1.549–1.738 κ.εκ.: 265€
- 1.739–1.928 κ.εκ.: 300€
- 1.929–2.357 κ.εκ.: 630€
- 2.358–3.000 κ.εκ.: 840€
- 3.001–4.000 κ.εκ.: 1.050€
- 4.001 κ.εκ.: 1.260€
Οχήματα με ταξινόμηση πριν το 2000
- 0–300 κ.εκ.: 22€
- 301–785 κ.εκ.: 55€
- 786–1.071 κ.εκ.: 120€
- 1.072–1.357 κ.εκ.: 135€
- 1.358–1.548 κ.εκ.: 225€
- 1.549–1.738 κ.εκ.: 250€
- 1.739–1.928 κ.εκ.: 280€
- 1.929–2.357 κ.εκ.: 615€
- 2.358–3.000 κ.εκ.: 820€
- 3.001–4.000 κ.εκ.: 1.025€
- 4.001 κ.εκ.: 1.230€
Πώς πληρώνουμε εμπρόθεσμα – Βήμα βήμα
Με κωδικούς TAXISnet
- Είσοδος στο myAADE
- Επιλογή: Εφαρμογές → Φορολογικές υπηρεσίες → Οχήματα → myCAR
- Διαδρομή: Τέλη Κυκλοφορίας → Ειδοποιητήρια Τελών
Χωρίς κωδικούς TAXISnet
- Είσοδος στο myAADE
- Επιλογή: Τέλη κυκλοφορίας χωρίς TAXISnet
- Καταχώριση ΑΦΜ και αριθμού κυκλοφορίας
- Οι κωδικοί πληρωμής είναι διαθέσιμοι και στο κινητό μέσω του myWallet → Τέλη Κυκλοφορίας.
Τα τσουχτερά πρόστιμα για όσους θα αργήσουν
- 25% επί του ποσού για πληρωμή έως 31/1/2026
- 50% προσαύξηση για εξόφληση μέσα στον Φεβρουάριο 2026
- 100% πρόστιμο (ίσο με τα τέλη) από 1/3/2026 και μετά
Η ΑΑΔΕ συστήνει στους ιδιοκτήτες οχημάτων να μην περιμένουν την… τελευταία στιγμή, καθώς η ψηφιακή πληρωμή, όσο εύκολη κι αν είναι, τις τελευταίες μέρες «γονατίζει» από επισκέψεις.