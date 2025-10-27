Auto & Moto Ελλάδα Αυτοκίνητα Τέλη Κυκλοφορίας Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων - ΑΑΔΕ Σας είναι χρήσιμα

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Πόσα θα πληρώσουμε – Πότε ανοίγει η πλατφόρμα της ΑΑΔΕ

Τέλη κυκλοφορίας 2026 χωρίς αυξήσεις – Οι ημερομηνίες, τα ποσά και οι τρόποι πληρωμής.

Γιώργος Σκευοφύλαξ
Γιώργος Σκευοφύλαξ

Αμετάβλητα θα παραμείνουν τα τέλη κυκλοφορίας για το 2026, σύμφωνα με πληροφορίες από το Υπουργείο Οικονομικών. Δεν προβλέπονται αυξήσεις ή μειώσεις στις χρεώσεις, γεγονός που δίνει μια «ανάσα» στα νοικοκυριά ενόψει της νέας χρονιάς.

Η ΑΑΔΕ αναμένεται να αναρτήσει τα ποσά στα τέλη Οκτωβρίου ή, το αργότερο, στις αρχές Νοεμβρίου, ώστε οι ιδιοκτήτες οχημάτων να ενημερωθούν εγκαίρως για το ποσό που θα πρέπει να καταβάλουν. Η εξόφληση θα γίνει, όπως κάθε χρόνο, έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Ηλεκτρονική κατάθεση πινακίδων για όσους θέλουν απαλλαγή

Όσοι δεν επιθυμούν να πληρώσουν τα τέλη έχουν τη δυνατότητα να καταθέσουν ηλεκτρονικά τις πινακίδες κυκλοφορίας μέσω της πλατφόρμας myCAR στο gov.gr. Η διαδικασία παραμένει απλή και γρήγορη, χωρίς επίσκεψη σε ΔΟΥ.

Πώς υπολογίζονται τα τέλη κυκλοφορίας

Ο τρόπος υπολογισμού δεν αλλάζει. Για τα οχήματα που ταξινομήθηκαν από το 2010 και μετά, τα τέλη βασίζονται στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO₂).
Για τα παλαιότερα οχήματα, η χρέωση εξαρτάται από τον κυβισμό του κινητήρα.
Παρακάτω οι αναλυτικές χρεώσεις για το 2026:

1. Ταξινόμηση 1.11.2010 – 31.12.2020

Εκπομπές CO₂ (g/km)    Χρέωση (€ / g)

0-90                                     0
91-100                                0,90
101-120                              0,98
121-140                              1,20
141-160                              1,85
161-180                              2,45
181-200                              2,78
201-250                              3,05
251+                                   3,72

2. Ταξινόμηση 1.1.2021 έως σήμερα

Εκπομπές CO₂ (g/km) Χρέωση (€ / g)
0-122                              0
123-139                          0,64
140-166                          0,70
167-208                          0,85
209-224                          1,87
225-240                          2,20
241-260                          2,50
261-280                          2,70
281+ 2,85

3. Ταξινόμηση έως 31.12.2000

Κυβισμός (cc) Τέλη (€)
0-300                 22
301-785             55
786-1.071          120
1.072-1.357       135
1.358-1.548       225
1.549-1.738       250
1.739-1.928       280
1.929-2.357       615
2.358-3.000       820
3.001-4.000       1.025
4.001+               1.230

4. Ταξινόμηση 1.1.2001 – 31.12.2005

Κυβισμός (cc) Τέλη (€)
0-300             22
301-785         55
786-1.071      120
1.072-1.357   135
1.358-1.548    240
1.549-1.738    265
1.739-1.928    300
1.929-2.357    630
2.358-3.000    840
3.001-4.000    1.050
4.001+            1.260

5. Ταξινόμηση 1.1.2006 – 31.10.2010

Κυβισμός (cc) Τέλη (€)
0-300              22
301-785          55
786-1.07         120
1.072-1.357    135
1.358-1.548    255
1.549-1.738    280
1.739-1.928    320
1.929-2.357    690
2.358-3.000    920
3.001-4.000   1.150
4.001+           1.380

Προσοχή στις προθεσμίες

Η πληρωμή των τελών πρέπει να ολοκληρωθεί έως 31 Δεκεμβρίου 2025. Όσοι καθυστερήσουν, θα επιβαρυνθούν με πρόστιμο ίσο με το 100% του ποσού.

Θυμήσου: ο έλεγχος και η πληρωμή γίνεται ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας myCAR στην ΑΑΔΕ.

Φυσικά έχεις και απορίες

Πώς πληρώνω τα τέλη κυκλοφορίας online;

Η πληρωμή μπορεί να γίνει εύκολα μέσω web banking, χρεωστικής ή πιστωτικής κάρτας, καθώς και σε τραπεζικό κατάστημα. Ο κωδικός πληρωμής εμφανίζεται στο ειδοποιητήριο που εκδίδεται από την ΑΑΔΕ, στην πλατφόρμα myCAR.

Τι γίνεται αν δεν τα πληρώσω έγκαιρα;

Αν δεν εξοφληθούν έως την καθορισμένη προθεσμία (31 Δεκεμβρίου 2025), επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το 100% του ποσού των τελών. Επιπλέον, το όχημα θεωρείται σε ακινησία και δεν επιτρέπεται να κυκλοφορεί.

Πώς καταθέτω τις πινακίδες ηλεκτρονικά;

Η διαδικασία γίνεται ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myCAR στο gov.gr. Ο ιδιοκτήτης δηλώνει προσωρινή ακινησία, ανεβάζει τα απαραίτητα στοιχεία και ολοκληρώνει την κατάθεση πινακίδων χωρίς επίσκεψη σε ΔΟΥ.

