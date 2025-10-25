Επίδομα θέρμανσης: Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πώς θα το λάβουν

1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά σε όλη τη χώρα θα λάβουν στα μέσα του Νοεμβρίου το επίδομα θέρμανσης 2025-2026. Τα ποσά θα καταβληθούν από την πλατφόρμα ΑΑΔΕ MyΘέρμανση.

Δικαιούχοι για το επίδομα θέρμανσης είναι νοικοκυριά που πληρούν εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, με επιπλέον μειωμένο ΦΠΑ σε 19 ακριτικά νησιά από το 2026.

Η πρώτη δόση θα πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων πριν από τα Χριστούγεννα και οι επόμενες έως τον Ιούλιο 2026, ανάλογα με το καύσιμο και την κατανάλωση του κάθε νοικοκυριού.

Η αίτηση στο myΘέρμανση απαιτεί στοιχεία Taxisnet, ΑΦΜ, IBAN και κατανάλωση θέρμανσης για την κύρια κατοικία.

Τα νοικοκυριά για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Οι αιτήσεις στην πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ υποβάλλονται για μια κύρια κατοικία.

Χορηγείται επίδομα θέρμανσης σε φυσικά πρόσωπα άγαμα ή έγγαμα ή σε κατάσταση χηρείας ή σε πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης ή εν διαστάσει ή διαζευγμένα, τα οποία για τη θέρμανσή τους καταναλώνουν πετρέλαιο εσωτερικής καύσης θέρμανσης ή φωτιστικό πετρέλαιο (μπλε κηροζίνη) ή φυσικό αέριο ή υγραέριο ή καυσόξυλα ή βιομάζα (πέλετ) ή θερμική ενέργεια μέσω τηλεθέρμανσης ή ηλεκτρική ενέργεια και πληρούν τα κριτήρια.

Για τους έγγαμους ή τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, δικαιούχος είναι ο υπόχρεος σε υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος ή ένας εκ των δύο σε περίπτωση υποβολής χωριστής δήλωσης.

Ποιο είναι το ύψος της ενίσχυσης

Το ποσό επιδότησης κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, με προσαυξήσεις για ψυχρότερες περιοχές:

+25% (έως 1.000 ευρώ) σε οικισμούς όπως η Ελάτη, το Πάπιγκο και η Κοζάνη όπου ο κλιματικός συντελεστής (ΣΚ) είναι μεγαλύτερος ή ίσος της μονάδας (1).

+50% (έως 1.200 ευρώ) σε περιοχές με ΣΚ μεγαλύτερο ή ίσο του 1,2, όπως Μέτσοβο, Βελούχι, Νευροκόπι, Νυμφαίο και Περτούλι.

Ποια είναι τα κριτήρια για τους δικαιούχους

Άγαμοι: εισόδημα πραγματικό και τεκμαρτό έως 16.000 ευρώ.

Έγγαμοι: έως 24.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.

Μονογονεϊκές οικογένειες: έως 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Ελεύθεροι επαγγελματίες: τα συνολικά ακαθάριστα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτωμένων, τέκνων δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 80.000 ευρώ.

Η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας, δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 200.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και τα 260.000 ευρώ για τους έγγαμους, μονογονεϊκές οικογένειες ή όσους βρίσκονται σε σύμφωνο συμβίωσης. To ποσό προσαυξάνεται κατά 40.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο.