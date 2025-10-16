Κλιματικός συντελεστής: Ο «κρυφός» παράγοντας που καθορίζει το ύψος του επιδόματος θέρμανσης

Δεν λαμβάνουν όλοι οι δικαιούχοι το ίδιο επίδομα θέρμανσης και αυτό δεν εξαρτάται μόνο από το εισόδημα ή την περιουσία. Καθοριστικό ρόλο παίζει ο λεγόμενος «κλιματικός συντελεστής», ο παράγοντας που προσαρμόζει το ποσό ανάλογα με τις θερμοκρασίες και τις ενεργειακές ανάγκες κάθε περιοχής της χώρας.

Με απλά λόγια, όσο πιο «βαρύς» είναι ο χειμώνας σε μια περιοχή, τόσο μεγαλύτερη είναι και η οικονομική ενίσχυση που λαμβάνουν οι κάτοικοί της.

Πώς λειτουργεί ο κλιματικός συντελεστής

Το υπουργείο Οικονομικών έχει χωρίσει την Ελλάδα σε ζώνες θέρμανσης με βάση τα μετεωρολογικά δεδομένα και τον μέσο αριθμό ημερών ψύχους ανά έτος. Έτσι, ο κλιματικός συντελεστής λειτουργεί σαν πολλαπλασιαστής του βασικού ποσού του επιδόματος:

Σε ήπιες περιοχές (π.χ. νησιά, νότια Ελλάδα) το επίδομα κινείται κοντά στο ελάχιστο όριο των 100 ευρώ.

Σε ορεινές ή βορεινές περιοχές, όπου οι ανάγκες για θέρμανση είναι αυξημένες, το ποσό προσαυξάνεται ανάλογα.

Περιοχές με τη μεγαλύτερη ενίσχυση

Σε περιοχές όπως το Πάπιγκο, η Κοζάνη, η Φλώρινα ή τα Γρεβενά, όπου οι χειμώνες είναι βαρύτατοι, το επίδομα προσαυξάνεται κατά 25%, φτάνοντας έως και τα 1.000 ευρώ.

Ακόμη πιο υψηλή ενίσχυση λαμβάνουν οι κάτοικοι περιοχών με ακραίες συνθήκες ψύχους, όπως το Νυμφαίο, το Νευροκόπι και το Μέτσοβο, όπου το ποσό αυξάνεται επιπλέον κατά 25%, αγγίζοντας το ανώτατο όριο των 1.200 ευρώ.

Ένα «δίκαιο» μοντέλο ενίσχυσης

Ο κλιματικός συντελεστής θεωρείται από τους ειδικούς ένα δικαιότερο σύστημα κατανομής, καθώς λαμβάνει υπόψη τις πραγματικές ανάγκες θέρμανσης των νοικοκυριών, και όχι μια ενιαία πανελλαδική τιμή. Με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες που ζουν στις πιο ψυχρές περιοχές της χώρας λαμβάνουν ουσιαστικότερη στήριξη, ενώ όσοι κατοικούν σε πιο θερμά κλίματα λαμβάνουν ένα μικρότερο, αλλά αναλογικά εύλογο ποσό.

Τι να θυμούνται οι δικαιούχοι

Ο κλιματικός συντελεστής εφαρμόζεται αυτόματα στην αίτηση του επιδόματος μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση.

Δεν απαιτείται καμία πρόσθετη ενέργεια από τον δικαιούχο.

Το τελικό ποσό που θα λάβει εξαρτάται από τον συνδυασμό εισοδηματικών, περιουσιακών κριτηρίων και της περιοχής κατοικίας του.

Συνοψίζοντας: Ο κλιματικός συντελεστής είναι αυτός που κάνει τη διαφορά στο τελικό ποσό του επιδόματος θέρμανσης και φέτος, όπως και πέρυσι, αναμένεται να ευνοήσει ιδιαίτερα τους κατοίκους της Βόρειας και ορεινής Ελλάδας, όπου το θερμόμετρο πέφτει για τα καλά.