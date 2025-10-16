Μητσοτάκης για πετρέλαιο: «Έχουμε πολύ καλά νέα» - Πόσο μειώθηκαν οι τιμές σε Αττική και περιφέρεια

Σε νέα ανάρτηση προχώρησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης το μεσημέρι της Πέμπτης (16/10) αυτή τη φορά σχετικά με την μείωση των τιμών στο πετρέλαιο θέρμανσης.

Ο πρωθυπουργός, σύγκρινε τιμές από τα τελευταία τρία χρόνια επισημαίνοντας πως τόσο στην Αττική όσο και σε περιοχές της περιφέρειας οι δείκτες τιμών έχουν δει μείωση της τάξης των 0,27€. Μάλιστα, σημείωσε πως η κυβέρνηση δίνει 200.000.000 ευρώ τον χρόνο επίδομα θέρμανσης.

Αναλυτικά όσα αναφέρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ανάρτησή του:

«Λοιπόν, έχουμε πολύ καλά νέα στο μέτωπο των τιμών για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τιμές οι οποίες οριστικοποιήθηκαν σήμερα. Αυτή είναι η εξέλιξη των τιμών τα τελευταία τρία χρόνια. Δείχνω μόνο την μπλε στήλη. Στην Αττική το 2023 το πετρέλαιο θέρμανσης ήταν στο 1,37€, πέρσι στο 1,16€. Φέτος είναι στο 1,10€. Ίσως το βρείτε και λίγο χαμηλότερο από αυτό. Στην περιφέρεια ήταν στο 1,40€ πριν 2 χρόνια και τώρα έχει πάει στο 1,13€. Άλλη μια μικρή νίκη στη μάχη κατά της ακρίβειας και να θυμίσω βέβαια ότι η ελληνική κυβέρνηση εξακολουθεί να δίνει 200.000.000€ τον χρόνο επίδομα θέρμανσης για να στηρίξει συμπολίτες μας που έχουν μεγαλύτερη κατανάλωση πετρελαίου και που έχουν μεγαλύτερη ανάγκη κρατικής ενίσχυσης».